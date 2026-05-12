 24hod.sk    Zo zahraničia

12. mája 2026

Von der Leyenová: Európska únia by mala preskúmať obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam


Nové pravidlá by mohla navrhnúť už v priebehu niekoľkých mesiacov. Európska únia by mala preskúmať obmedzenie prístupu detí k



12.5.2026 (SITA.sk) - Nové pravidlá by mohla navrhnúť už v priebehu niekoľkých mesiacov.


Európska únia by mala preskúmať obmedzenie prístupu detí k sociálnym sieťam. Nové pravidlá by mohla navrhnúť už v priebehu niekoľkých mesiacov. Uviedla to v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Šéfka EK poverila skupinu odborníkov, aby do júla predložila správu o tom, aké kroky by mala EÚ podniknúť na ochranu maloletých na internete vrátane možného zákazu sociálnych sietí.

„V závislosti od výsledkov by sme mohli ešte toto leto predložiť legislatívny návrh,“ povedala Von der Leyenová na samite o umelej inteligencii a deťoch v Kodani.

Diskusie už nemožno ignorovať


„Diskusie o minimálnom veku na používanie sociálnych sietí už nemožno ignorovať,“ povedala s odkazom na Dánsko a deväť ďalších členských štátov vrátane Francúzska, ktoré sa usilujú zakázať používanie sociálnych sietí mladistvým.

„Otázkou nie je, či by mladí ľudia mali mať prístup k sociálnym sieťam. Otázkou je, či by sociálne siete mali mať prístup k mladým ľuďom,“ konštatovala Von der Leyenová.

Dohľad nad online platformami


EK dohliada na digitálny priestor a už začala niekoľko vyšetrovaní najväčších svetových online platforiem vrátane TikToku, ako aj Facebooku a Instagramu, ktoré patria spoločnosti Meta, s cieľom zistiť, či robia dosť na ochranu detí. Minulý mesiac EÚ zistila, že spoločnosť Meta nedokáže zabrániť deťom mladším ako 13 rokov v prístupe na Facebook a Instagram.

Vo februári vydala bezprecedentné varovanie čínskej aplikácii TikTok, aby zmenila svoj „návykový dizajn“, inak jej hrozia vysoké pokuty. Von der Leyenová obhajovala zákon o digitálnych službách, na základe ktorého EÚ začala vyšetrovania a ktorý ostro kritizovala americká vláda prezidenta Donalda Trumpa.


Zdroj: SITA.sk

