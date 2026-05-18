|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Roland Garros 2026: Antuková kráľovská bitka v Paríži o rekordné milióny
Parížska antuka na štadióne Rolanda Garrosa je v tenisovom svete synonymom pre fyzickú vytrvalosť, taktickú šachovnicu a psychickú odolnosť.
Zdieľať
Tohtoročný Roland Garros 2026 odštartuje v nedeľu 24. mája a vyvrcholí finálovými zápasmi 7. júna.
Dnes sme svedkami novej epochy, kde sa mladá generácia na čele s Jannikom Sinnerom chystá uchmatnúť trón, no skúsení antukoví špecialisti vedia brutálne zamiešať kartami. Tohtoročný turnaj dostal obrovskú ranu ešte pred svojím začiatkom – obhajca titulu Carlos Alcaraz sa musel pre zranenie z turnaja odhlásiť. Paríž tak definitívne spozná nového antukového kráľa.
V dnešnom článku sa okrem iného dozviete kto obhajuje prvenstvo z minulého roka, ktorí hráči a ktoré hráčky patria medzi favoritov turnaja, kto môže prekvapiť, ako sú na tom slovenskí reprezentanti aj o aké odmeny budú tenisti na parížskych dvorcoch bojovať.
Ohliadnutie za rokom 2025: Kto bráni parížsky trón?
Aby sme pochopili kontext nadchádzajúceho ročníka, musíme sa pozrieť na to, čo sa dialo pred dvanástimi mesiacmi. Rok 2025 bol v Paríži prelomový:
-
Mužský pavúk: Svoju dominanciu potvrdil Carlos Alcaraz, ktorý obhájil titul, keď vo finále zdolal vtedajšiu svetovú jednotku Jannika Sinnera v pamätnej päťsetovej bitke, ktorá trvala vyše päť a pol hodiny. Alcaraz ukázal, že je právom považovaný za nástupcu Rafaela Nadala. V Paríži mal zálusk na zlatý hattrick, na ďalší triumf si však kvôli zraneniu bude musieť počkať.
-
Ženský pavúk: Došlo k veľkému striedaniu stráží. Dominanciu Igy Świątekovej v semifinále zastavila Aryna Sabalenková, no celkovou šampiónkou sa nakoniec stala Coco Gauffová. Američanka v parížskom finále otočila nepriaznivý vývoj proti Sabalenkovej a ukázala, že jej defenzíva je na antuke už nepriestrelná.
Obaja šampióni z roku 2025 prichádzajú tento rok do Paríža s cieľom zopakovať vlaňajší triumf.
Rekordné dotácie: Tenis ako lukratívny biznis
Roland Garros 2026 prepisuje históriu aj mimo kurtov. Organizátori oznámili, že celková dotácia turnaja (prize money) dosiahne rekordných 61,7 milióna eur, čo predstavuje takmer 10-percentný nárast oproti minulému roku. Víťazi mužskej a ženskej dvojhry si domov odnesú rozprávkových 2,8 milióna eur.
Tento nárast výrazne pomôže aj hráčom, ktorí vypadnú v skorých fázach. Porazení v 1. kole hlavnej súťaže si odnesú 87 000 eur a polepšili si aj hráči v trojkolovej kvalifikácii, čo im umožňuje financovať nákladné tímy a cestovanie počas celej sezóny.
Špecifiká antuky: Prečo tu favoriti zlyhávajú?
Antuka je najpomalší povrch v kalendári, čo zásadne mení dynamiku hry. Pre úspech na French Open sú kľúčové tieto faktory:
Vysoký odskok a rotácia
Loptička po dopade na antuku spomalí, ale vďaka treniu získa vyšší odskok. Hráči s extrémnym topspinom dokážu súpera vytlačiť metre za základnú čiaru.
Kĺzanie (Sliding)
Pohyb na antuke je umenie. Hráči, ktorí nedokážu plynulo vkĺznuť do úderu a okamžite sa vrátiť do stredu kurtu, strácajú drahocenné sekundy.
Technologická novinka
Tento rok dostali hráči na Roland Garros zelenú pre nosenie fitness trackerov a smart hodiniek priamo počas zápasov, čo im a ich tímom umožní detailne analyzovať fyzické zaťaženie v extrémnych parížskych výmenách. Elektronické čiary (ELC) sa však nekonajú – v Paríži ostanú tradiční čiaroví rozhodcovia.
Favoriti na titul: Kto zdvihne trofej?
Mužský pavúk (ATP)
-
Jannik Sinner: Talian prichádza do Paríža s neuveriteľnou aurou a famóznou formou. Jeho agresívne údery od základnej čiary eliminujú pomalosť antuky. Pri neúčasti Alcaraza je jednoznačným favoritom, o čom svedčia aj tenisové kurzy v stávkovej kancelárii Fortuna. Tie ho favoriziujú s výrazným náskokom pred ostatnými hráčmi v pavúku.
-
Alexander Zverev: Nemecký obor zažíva skvelú antukovú jar, ktorú korunoval dominantným triumfom na Masters v Ríme. Zverev má v Paríži dlhodobo skvelé výsledky a vďaka svojmu drvivému servisu a zlepšenému pohybu je po Sinnerovi druhým najvážnejším kandidátom na titul.
-
Casper Ruud: Dvojnásobný parížsky finalista a čistokrvný antukový špecialista. Jeho konzistencia na červenej drti v päťsetových zápasoch je obdivuhodná.
Ženský pavúk (WTA)
-
Aryna Sabalenková: Aktuálna svetová jednotka túži po odvete za minuloročné finále. Jej čistá sila dokáže „prebiť“ akúkoľvek obranu.
-
Iga Świąteková: Po minulosezónnom parížskom sklamaní je Poľka maximálne motivovaná získať svoj stratený antukový trón späť.
Aj podľa kurzovej ponuky na ifortuna.sk by ženský turnaj mohol priniesť mimoriadne vyrovnaný súboj práve medzi Sabalenkovou a Świątekovou. Tenis však dokáže prekvapiť a ani zďaleka neplatí, že sa do finále dostanú dve najvyššie nasadené hráčky.
-
Coco Gauffová: Obhajkyňa titulu, ktorej sebavedomie na antuke po minuloročnom triumfe raketovo stúplo.
Kto môže prekvapiť? (Čierne kone turnaja)
-
Flavio Cobolli (ATP): Mladý Talian s obrovským srdcom. Má dravý herný štýl a na antuke dokáže ubehať takmer čokoľvek.
-
Mirra Andreevová (WTA): Už to nie je len talentované dievča, v roku 2026 je to herne vyspelá hráčka, ktorej antuková inteligencia prevyšuje jej rovesníčky.
-
Arthur Fils (ATP): Domáca nádej. Francúzske publikum vie svojich hráčov vybičovať k neskutočným výkonom a Fils má presne tú výbušnosť, ktorá divákov dvíha zo sedadiel.
Slovenská stopa: Boj o hlavnú súťaž z kvalifikácie
Slovenský tenis prichádza do Paríža v pozícii „bojovníkov z úzadia“. Naši reprezentanti nemajú rebríček na priamy postup do hlavného pavúka a musia sa prebíjať cez náročnú trojkolovú kvalifikáciu.
Rebecca Šramková: Útok na elitnú stovku
Momentálne naša najlepšia hráčka sa v rebríčku WTA pohybuje okolo 118. miesta. Rebecca má pre antuku dôležitú zbraň – agresívny forhend, ktorým dokáže súperky zatlačiť. V Paríži sa jej už v minulosti podarilo prebiť z kvalifikácie do hlavnej súťaže, čo jej dodáva potrebné sebavedomie.
Mužská časť: Klein a Molčan
V mužskej kvalifikácii sa predstavia najmä dvaja naši zástupcovia:
-
Lukáš Klein: Slovenská jednotka (okolo 159. miesta ATP). Lukáš preferuje rýchlejšie povrchy, no ak bude v Paríži suché a teplé počasie, jeho tvrdý servis a nátlaková hra môžu platiť aj na antukárov.
-
Alex Molčan: Molčanovi antuka herne sedí najviac. Jeho ľavácke rotácie a skvelý pohyb sú v Paríži overenou zbraňou a v kvalifikácii bude mimoriadne nebezpečným súperom.
Juniorská nádej: Renáta Jamrichová
Slovenskí fanúšikovia budú s napätím sledovať najmä juniorský pavúk. Renáta Jamrichová je už v roku 2026 etablovaným menom s grandslamovými skúsenosťami. Jej elegantná ľavácka hra a skvelý prehľad ju radia k najužšej skupine favoritiek na juniorský titul.
Tipérska zaujímavosť: Slovenskí hráči v pozícii miernych outsiderov (kurzy 2.50 a vyššie) bývajú v prvých kolách kvalifikácie často podhodnotení – najmä ak nastúpia proti typickým "betonárom" z USA či Austrálie, ktorým sklzy a dlhé výmeny na antuke prirodzene nevoňajú.
Záver: Sledujte detaily
Roland Garros 2026 bude o detailoch – o psychickej odolnosti, o vlhkosti parížskeho vzduchu a o tom, kto najlepšie rozloží sily počas dvoch náročných týždňov. Pre fanúšikov tenisu ide o sviatok, pre hráčov o najťažšiu skúšku kariéry. Nech už vyhrá ktokoľvek, antukový kráľ a kráľovná roku 2026 budú musieť preukázať nielen tenisové umenie, ale aj oceľovú vôľu.
Upozornenie: Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.
Prečítajte si tiež
Talianska premiérka Meloniová žiada EÚ o uvoľnenie fiškálnych pravidiel pre energie
Rusko a Bielorusko spustili rozsiahle jadrové cvičenie