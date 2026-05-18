18. mája 2026

Talianska premiérka Meloniová žiada EÚ o uvoľnenie fiškálnych pravidiel pre energie


18.5.2026 (SITA.sk) - Rím chce, aby EÚ umožnila členským štátom jednoduchšie financovať opatrenia proti rastúcim cenám energií po vypuknutí vojny na Blízkom východe.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu (EÚ) o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobený vojnou na Blízkom východe.


Vyplýva to z listu adresovaného predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, ktorý mala agentúra AFP k dispozícii.


Meloniová v liste navrhla, aby sa „investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy“ nezapočítavali do pravidiel Paktu stability a rastu EÚ.


„Kríza na Blízkom východe a napätie v Hormuzskom prielive už majú veľmi vážny a často asymetrický dopad na ceny energií,“ napísala talianska premiérka.



Strategická priorita


Rím chce, aby EÚ rozšírila výnimku, ktorá sa už vzťahuje na výdavky na obranu, aj na opatrenia zamerané na zmiernenie dosahov drahších energií.


„V Taliansku a mnohých európskych krajinách rastú obavy z novej ekonomickej a sociálnej krízy,“ upozornila Meloniová. Dodala, že „energetická bezpečnosť je dnes tiež európskou strategickou prioritou“.


Doprava cez Hormuzský prieliv, ktorým pred vojnou prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy, je od začiatku konfliktu výrazne obmedzená.



Intenzívne rokovania


Taliansko patrí medzi krajiny EÚ najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty.


Taliansko minulý mesiac znížilo odhad hospodárskeho rastu na roky 2026 a 2027 na 0,6 percenta. Rozpočtový deficit krajiny zostáva nad hranicou troch percent HDP stanovenou EÚ.




Zdroj: SITA.sk - Talianska premiérka Meloniová žiada EÚ o uvoľnenie fiškálnych pravidiel pre energie © SITA Všetky práva vyhradené.

