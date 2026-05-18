|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Talianska premiérka Meloniová žiada EÚ o uvoľnenie fiškálnych pravidiel pre energie
Rím chce, aby EÚ umožnila členským štátom jednoduchšie financovať opatrenia proti rastúcim cenám energií po vypuknutí vojny na Blízkom východe. Talianska ...
Zdieľať
Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu (EÚ) o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobený vojnou na Blízkom východe.
Vyplýva to z listu adresovaného predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, ktorý mala agentúra AFP k dispozícii.
Meloniová v liste navrhla, aby sa „investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy“ nezapočítavali do pravidiel Paktu stability a rastu EÚ.
„Kríza na Blízkom východe a napätie v Hormuzskom prielive už majú veľmi vážny a často asymetrický dopad na ceny energií,“ napísala talianska premiérka.
Strategická priorita
Rím chce, aby EÚ rozšírila výnimku, ktorá sa už vzťahuje na výdavky na obranu, aj na opatrenia zamerané na zmiernenie dosahov drahších energií.
„V Taliansku a mnohých európskych krajinách rastú obavy z novej ekonomickej a sociálnej krízy,“ upozornila Meloniová. Dodala, že „energetická bezpečnosť je dnes tiež európskou strategickou prioritou“.
Doprava cez Hormuzský prieliv, ktorým pred vojnou prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy, je od začiatku konfliktu výrazne obmedzená.
Intenzívne rokovania
Taliansko patrí medzi krajiny EÚ najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty.
Taliansko minulý mesiac znížilo odhad hospodárskeho rastu na roky 2026 a 2027 na 0,6 percenta. Rozpočtový deficit krajiny zostáva nad hranicou troch percent HDP stanovenou EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Talianska premiérka Meloniová žiada EÚ o uvoľnenie fiškálnych pravidiel pre energie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Matovič a Blaha sa stretnú na súde: Dobrou správou je, že ho vytáčam do nepríčetnosti, inak by ma nežaloval, odkazuje europoslanec – VIDEO
Roland Garros 2026: Antuková kráľovská bitka v Paríži o rekordné milióny