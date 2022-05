Rusi odpratali trosky z bombardovaného divadla v Mariupoli. Svet sa tak už nikdy nedozvie, koľko ľudí tam zabili

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské jednotky dokončili odpratávanie trosiek zničeného mariupoľského divadla a zatajili tak skutočný počet obetí. Na Telegrame to uviedol poradca mariupoľského starostu Petro Andriuščenko. „Teraz sa už nikdy nedozvieme, koľko civilistov tam bolo skutočne zabitých,“ povedal.Mariupoľ sa stal symbolom devastácie spôsobenej ruskými silami a odporu Ukrajiny. Pri útoku na divadlo zo 16. marca zahynulo podľa vyšetrovania agentúry AP približne 600 ľudí, no mnohí preživší uvádzajú ešte vyšší počet mŕtvych.Podľa viacerých zahraničných pozorovateľov bol útok na divadlo cielený, čo by znamenalo, že to bol vojnový zločin. Pred budovou bolo navyše v ruštine napísané slovo „deti“.