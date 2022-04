Rusi po sebe zanechali v Sumskej oblasti už vyše sto mŕtvych civilistov, v lesoch nechali svojich vojakov

Mnohí mali zviazané ruky

Ľudia nemôžu ísť do lesa

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Odkedy sa ruské sily stiahli zo Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, tamojšie úrady tvrdia, že nachádzajú čoraz viac mŕtvych tiel. Informuje o tom spravodajský web CNN.„Medzi civilistami v Sumskej oblasti je viac ako 100 mŕtvych. Toto číslo, žiaľ, každým dňom rastie,“ uviedol na stredajšom brífingu tamojší guvernér Dmytro Žyvyckyj.„Mnoho mŕtvych ľudí bolo nájdených so zviazanými rukami, so známkami mučenia, strelení do hlavy,“ dodal.Žyvyckyj tvrdí, že mnoho ľudí je v zajatí a denne sa rokuje o ich výmene alebo prepustení. Existuje tiež veľa osôb, ktorých osud je dosiaľ neznámy.Sumská oblasť zaznamenala v doterajšom priebehu invázie rozsiahle škody. Ukrajinský kabinet tento týždeň pridelil regiónu približne 8 miliónov dolárov na opravy bytov, ciest a inžinierskych sietí.Pred niekoľkými dňami v oblasti vyhlásili zákaz návštev lesa. Žyvyckyj vtedy povedal, že ustupujúca ruská armáda so sebou nielenže neberie mŕtvoly svojich vojakov, ale napospas osudu tam necháva aj tých živých, ktorí sa ešte môžu potulovať v lesoch.