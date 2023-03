Slovenskej armáde sú už stíhačky MiG-29 na nič, skonštatovala ministerka Remišová

Poverenie od prezidentky

Zvýši sa naša obranyschopnosť

17.3.2023 (SITA.sk) - Nezaradený poslanec Juraj Šeliga Za ľudí ) tvrdí, že darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine je správne rozhodnutie.Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti, bojové lietadlá budú na Ukrajine pomáhať zachraňovať ľudské životy a taktiež jej pomôžu odolávať ruskej agresii.„Sú momenty, keď je potrebné robiť rozhodnutia, ktoré síce nie sú populárne, ale sú správne a majú zásadný vplyv na zachovanie demokracie a slobody v Európe," uviedol.Podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) je v záujme Slovenska, aby sa Ukrajina ubránila ruskej agresii a mali sme za suseda normálne fungujúcu krajinu.„Preto sme sa rozhodli poskytnúť v súlade s ústavou a poverením od prezidentky naše lietadlá Mig-29, ktoré môžu pomôcť zachrániť tisíce životov na Ukrajine," uviedla.Ďalej vyhlásila, že mať ruské tanky na hraniciach by bolo pre Slovensko katastrofálne.Rovnako je názoru, že slovenskej armáde sú už tieto stíhačky na nič, a to z dôvodu, že vláda Smeru rozhodla o ukončení výcviku pilotov. „Vláda Petra Pellegriniho zároveň objednala americké stíhačky za dve miliardy eur," dodala Remišová. Ako ďalej vysvetlila, za skladovanie migov v hangároch je potrebné platiť desiatky tisíc eur.„Som rada, že Slovensko dohodlo možnosť, že od spojencov dostaneme protihodnotu v stovkách miliónov eur a ešte pomôžeme Ukrajincom brániť civilné obyvateľstvo, pretože o to hlavne ide - ruské bomby každú noc zabíjajú spiace ženy a deti," konštatovala vicepremiérka.Slovensko tak podľa Remišovej získa prostriedky v oveľa vyššej hodnote na nákup modernej techniky, vďaka ktorej sa zvýši jeho obranyschopnosť.