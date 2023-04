Jaroslav Naď dostal na Ukrajine medailu od ministra Reznikova (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.4.2023 - Poverený minister obrany Jaroslav Naď Demokrati ) dostal na Ukrajine medailu ministra obrany Ukrajiny. Ocenenie si prevzal od ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova počas zahraničnej cesty.Naď bol ocenený za podporu Ukrajiny v boji proti ruskej agresii, konštruktívnu spoluprácu, a tiež za rozvíjanie vzťahov v oblasti obrany. Ministerstvo obrany (MO) SR o tom informovalo v tlačovej správe.„Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí majú zásluhy na množstve životov na Ukrajine, ktoré sa nám dobrými a včasnými rozhodnutiami podarilo zachrániť. Bez podpory kolegov vo vláde, a správneho zahranično-politického nastavenia, by boli škody na Ukrajine omnoho väčšie. Som vďačný za možnosť opäť navštíviť našich ukrajinských priateľov, vidieť ich tváre a odhodlanie vybojovať si slobodu. Je to neuveriteľné, no až keď človek navštívi tieto miesta, uvedomí si, ako blízko k našim hraniciam je ľudské utrpenie, deštrukcia a teror, ktoré za sebou zanecháva ruská armáda," uviedol Naď.Dodal, že iba s našou pomocou dokážu Ukrajinci toto zlo zastaviť a ochrániť tak aj nás.