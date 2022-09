Ak Rusko použije na Ukrajine jadrové zbrane, odpoveď USA bude rozhodná a s katastrofálnymi následkami

25.9.2022 (Webnoviny.sk) - USA a ich spojenci budú „rozhodne" konať, ak Rusko na Ukrajine použije taktické jadrové zbrane. Povedal to v nedeľu poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan Potvrdil tak predošlú reakciu Bieleho domu na silnejúce obavy v súvislosti s hrozbami ruského prezidenta Vladimira Putina. „Komunikovali sme Kremľu priamo, súkromne a na veľmi vysokých úrovniach, že akékoľvek použitie jadrových zbraní bude znamenať pre Rusko katastrofálne následky, že USA a ich spojenci bude reagovať rozhodne. Jasne a konkrétne sme povedali, čo to bude znamenať," povedal Sulivan pre americkú televíziu CBS. Informuje o tom web The Guardian.Sulivan dodal, že ruský líder „mával jadrovou kartou v rôznych okamihoch tohto konfliktu" a je to vec, ktorú administratíva prezidenta Joea Bidena musí „brať úplne vážne, pretože ide o vec najvyššej vážnosti, a to možného použitia jadrových zbraní prvýkrát od druhej svetovej vojny".