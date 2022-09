Vyšetrovatelia OSN získali dôkazy o týraní, mučení a sexuálnom zneužívaní zajatcov ruskými vojakmi

Bitky, týranie a popravy

Výpovede svedkov a obetí

Masový hrob v Iziume

23.9.2022 - Vyšetrovacia komisia, ktorú Rada OSN pre ľudské práva poverila preskúmaním situácie na Ukrajine, v piatok uviedla, že jej počiatočné vyšetrovanie odhalilo dôkazy o vojnových zločinoch počas ruskej invázie.Odborníci sa zatiaľ sústredili na štyri oblasti Ukrajiny, a to Kyjevskú, Černihovskú, Charkovskú a Sumskú. Pri prezentácii svojich doteraz najrozsiahlejších zistení pred Radou citovali svedectvá bývalých väzňov o bití, elektrických šokoch a nútenej nahote v ruských väzenských zariadeniach a vyjadrili vážne obavy z popráv.„Zarazilo nás veľké množstvo popráv v oblastiach, ktoré sme navštívili. Komisia v súčasnosti takéto úmrtia vyšetruje v 16 mestách a osadách,“ vysvetlil predseda komisie Erik Mose.Zároveň nešpecifikoval, ktorá strana vo vojne sa týchto popráv údajne dopustila. Členom Rady v piatok povedal, že získali a dokumentujú „dôveryhodné obvinenia týkajúce sa mnohých ďalších prípadov popráv“.Vyšetrovatelia navštívili 27 miest a obcí, hroby, detenčné centrá a mučiarne. Urobili rozhovory s viac ako 150 obeťami a svedkami a stretli sa aj s mimovládnymi organizáciami a vládnymi predstaviteľmi.Mose uviedol, že jeho tím prešetril dva prípady zlého zaobchádzania s ruskými vojakmi zo strany ukrajinských síl. Tiež zistil, že istý, nešpecifikovaný, počet ruských vojakov spáchal zločiny sexuálnej alebo rodom podmienenej povahy, pričom ich obete boli vo veku od štyroch do 82 rokov.Komisia plánuje svoje vyšetrovanie postupne rozširovať o oblasti záujmu, vrátane obvinení z filtračných táborov pre ľudí, ktorí boli zadržiavaní alebo deportovaní, z núteného presunu osôb a obvinení z urýchlenej adopcie detí.Veľvyslanec ukrajinského ministerstva zahraničia Anton Korynevyč sa pripojil k vyslancom z niekoľkých západných krajín, ktorí sa po prezentácii komisie vyslovili proti vojne Ruska. Jeho delegácia zasadnutie bojkotovala.Z masového pohrebiska v meste Izium na východe Ukrajiny exhumovali 436 tiel. Tridsať z nich malo viditeľné známky mučenia. V piatok to novinárom v Iziume povedali gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov a šéf regionálnej polície Volodymyr Tymoško.Zároveň informovali, že v oblastiach, ktoré počas protiofenzívy získali späť ukrajinské sily, objavili tri ďalšie pohrebiská.