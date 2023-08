Rusko vydáva nové učebnice dejepisu, súčasťou je aj kapitola o „špeciálnej vojenskej operácii“

Prvá učebnica tohto druhu

Zmena stanovísk

"Všetko ruské je vyhlásené za nepriateľa"

Varovania pre študentov

Budúca pracovná sila

8.8.2023 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo školstva pripravilo pre žiakov nové učebnice dejepisu, ktoré by uspokojili i najnáročnejších fanúšikov žánrov sci-fi či fantasy. Ako referuje web Ukrajinská pravda, poradca ruského vodcu Vladimir Medinskij uviedol, že tieto učebnice budú jednotné pre celé Rusko.„Je to prvá takáto učebnica po rozpade Sovietskeho zväzu,“ povedal Medinskij, ktorý tak nechtiac pripomenul, že Rusko si dalo záležať na „nových“ dejepisných knihách pre školákov 32 rokov po zániku ZSSR. V nových učebniciach úplne prepracovali a prepísali časti venované 70., 80. a 90. rokom minulého storočia a obdobiu od roku 2000.Pribudli taktiež časti o vojne na Ukrajine , v ktorých sa, samozrejme, píše o „špeciálnej vojenskej operácii“. Nechýbajú napríklad obľúbené „ságy“ o nacistoch na Ukrajine, biologických laboratóriách či o tom, ako chce celý svet zničiť mierumilovné Rusko.Ešte na začiatku 21. storočia ruské učebnice dejepisu zdôrazňovali, že „studená vojna je za nami“ a budúcnosť má byť založená na „dobrých susedských vzťahoch s USA a Západom“. Nové učebnice však tvrdia, že „posilnenie“ Ruska na začiatku tohto storočia nevyhovovalo Spojeným štátom. Autori do kníh pre školákov zakotvili názory Kremľa o tom, že Západ chce dlhodobo destabilizovať Rusko.„Najprv to malo byť po obvode hraníc Ruska. Z tohto dôvodu bola v bývalých republikách ZSSR priamo sponzorovaná rusofóbia. Potom, podľa plánu, zapojili Rusko do série konfliktov a 'farebných revolúcií', rozkolísali ruskú ekonomiku a usilovali sa o zmenu moci, aby mohli kontrolovať Rusko. Konečný cieľ nie je nijak zvlášť skrytý - chcú rozštvrtiť Rusko a kontrolovať jeho zdroje,“ píše sa v učebniciach.V súvislosti s Ukrajinou si ruskí žiaci „pochutnajú“ na nových poznatkoch o tom, ako „niekoľko generácií na Ukrajine, počnúc 90. rokmi, bolo na neonacistických myšlienkach vychovaných v nepriateľstve voči Rusku“. „Dnes je každý disent na Ukrajine tvrdo prenasledovaný, opozícia je zakázaná a všetko ruské je vyhlásené za nepriateľa,“ tvrdia učebnice.Autori poukazujú na „totálne búranie pamiatok súvisiacich so ZSSR a zničenie všetkého, čo súvisí s Ruskom“, pričom nezávislosť Ukrajiny v tom istom odseku sa nazýva „takzvaná“. Účel ruskej vojny proti Ukrajine sa v učebnici zdôvodňuje ako „ochrana Donbasu a preventívna bezpečnosť Ruska“.Kniha tiež uvádza, že „Západ zasypal ukrajinský režim peniazmi a zbraňami“ a „zaviedol nezákonné sankcie voči Rusku “. V kapitole „Rusko je krajina hrdinov“ sa píše, že „obyvatelia Donbasu sú označovaní za teroristov, pretože chceli zostať Rusmi“.Hrdinská ruská armáda podľa učebníc dejepisu musí bojovať s ukrajinskými ozbrojenými silami vybavenými zbraňami NATO , zahraničnými žoldniermi a inštruktormi. Pri opise taktiky NATO autori učebnice poznamenávajú, že „ukrajinské ozbrojené sily si spravili bojové pozície vo vnútri obytných štvrtí a zabránili miestnym obyvateľom opustiť ich“, pričom použili „vlastných občanov ako ľudské štíty“.Na záver tohto opisu autori učebnice apelujú na stredoškolákov takto: „Urobte si vlastné závery z 'novej vojenskej taktiky Ukrajiny'.“ Samostatne sa učebnice venujú falošným správam v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Autori vyzývajú školákov, aby „boli v strehu“, pretože Západ produkuje množstvo zinscenovaných videí, falošných fotografií a správ.Učebnice taktiež apelujú na budúcu pracovnú silu Ruska. A na to, že po odchode zahraničných spoločností sa otvárajú nové možnosti a z najrozľahlejšej krajiny sveta môže byť čoskoro raj na Zemi.„Sú tu fantastické príležitosti pre kariéru v biznise a vlastné startupy. Nepremeškajte túto šancu. Dnes je Rusko skutočne krajinou príležitostí,“ uvádzajú autori nových učebníc dejepisu pre ruských školákov.