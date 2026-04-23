 24hod.sk    Z domova

23. apríla 2026

Saková: Ráno boli na Slovensko obnovené dodávky ropy ropovodom Družba


Premiér Robert Fico (Smer-SD) podozrieval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ropovod je funkčný a Ukrajina zastavila dodávky z politických dôvodov.



Na Slovensko začala vo štvrtok ráno o 2.00 h po takmer troch mesiacoch pritekať ruská ropa ropovodom Družba. Na sociálnej sieti to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).


„Aktuálne príjem ropy prebieha v súlade s odsúhlaseným plánom,“ uviedla Saková. Ten mala podľa predchádzajúcich informácií ukrajinská strana poskytnúť slovenskému prepravcovi ropy Transpetrol ešte v stredu (22. 4.). Družba bola poškodená v dôsledku vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou 27. januára a odvtedy Slovensko ani Maďarsko ropu cez tento ropovod nedostávali.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podozrieval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ropovod je funkčný a Ukrajina zastavila dodávky z politických dôvodov. Ukrajinský prezident opravu Družby a spustenie ropovodu nedávno podmienil odblokovaním pôžičky 90 miliárd eur a posunom v prístupových rokovaniach do Európskej únie (EÚ). Pôžičku, na ktorej sa nezúčastňuje Maďarsko, Česko ani Slovensko už v stredu Maďarsko prestalo blokovať, a umožnilo pokračovanie jej poskytnutia doplnením nariadenia o rozpočte EÚ takzvanou písomnou procedúrou.


 Zelenskyj: Ropovod Družba môže byť opäť v prevádzke o mesiac a pol (5. 3. 2026)



