Výrazný náskok dáva Korčokovi šancu na úspech v druhom kole, podľa politológa však bude záležať na viacerých faktoroch

24.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentskému kandidátovi Ivanovi Korčokovi sa podarilo na poslednú chvíľu zmobilizovať a získať vo svoj prospech časť nerozhodnutých voličov, ktorých prieskumy nezachycovali. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Prieskumy síce favorizovali Petra Pellegriniho Hlas-SD ), nakoniec však v prvom kole volieb zvíťazil Ivan Korčok s výrazným náskokom„Na to, že Peter Pellegrini mal podporu dvoch silných vládnych strán, je to pre Korčoka veľmi dobrý výsledok a dáva mu to nádej na celkové víťazstvo. Osloviť však musí ďalších voličov, jednak tých, ktorí volili v prvom kole iného kandidáta a tiež tých, ktorí sa na prvom kole nezúčastnili,“ uviedol Mesežnikov.Pellegrinimu by zas mohla pomôcť mobilizácia nacionalisticky orientovaných a antisystémových voličov, ktorí volili Štefana Harabina . Politológ očakáva, že mobilizovať ich bude premiér Robert Fico Smer-SD ).Účasť vo voľbách bola vysoká, dosiahla až. Od roku 1999 nebola v žiadnom kole prezidentských volieb takáto vysoká účasť. Ivan Korčok aj Peter Pellegrini dokázali získať toľko voličov ako žiadny iný kandidát v prvom kole od volieb v roku 1999.„Je to tým, že tieto voľby majú plebiscitárny charakter, voliči sa rozdelili podľa vzťahu k tomu, čo sa odohráva v tejto krajine a už aj prvé kolo prezidentských volieb bolo vlastne hlasovaním o tejto vláde a voliči k nej vyjadrovali svoj negatívny alebo pozitívny vzťah,“ hovorí politológ.Až takmervšetkých hlasov v prospech dvoch kandidátov svedčí o tom, že tieto prezidentské voľby sú istým referendom. Viac voličov ako v predchádzajúcich voľbách sa podľa Mesežnikova mobilizovalo aj na základe toho, čo sa aktuálne odohráva v spoločnosti.„Do istej miery zaúčinkovalo aj to, že ľudia, ktorí boli sklamaní a frustrovaní z výsledkov parlamentných volieb, teraz dostali príležitosť dať to najavo podporou Ivana Korčoka,“ povedal.Korčokovi by mohlo v druhom kole pomôcť, ak by mu verejne vyslovili podporu neúspešní kandidáti, ako napríklad Krisztián Forró Patrik Dubovský , je však ťažké predikovať, či to urobia.„Druhá vec je, že väzby voličov na týchto kandidátov nemusia byť také silné, že poslúchnu ich prípadné odporúčanie. Napríklad Ján Kubiš prvýkrát kandiduje v takejto pozícii, takže tam nejaká silná väzba medzi ním a jeho voličmi nie je,“ podotkol politológ.U Forróa je to podľa neho iné, pretože je šéfom strany, ktorá zastupuje záujmy maďarskej menšiny.„Podľa toho, čo vieme z prieskumov, sa dá očakávať podpora voličov maďarskej národnosti skôr v prospech Ivana Korčoka, napriek tomu, že Forró sa niekoľkokrát vyjadril, že si nevie predstaviť podporu Korčoka. Mnohí voliči maďarskej národnosti však vychádzajú zo svojich hodnotových preferencií, a to je prozápadná orientácia a demokracia, takže si myslím, že väčší počet voličov z južného Slovenska môže podporiť Ivana Korčoka,“ poukázal Mesežnikov.V prípade historika Patrika Dubovského si myslí, že jeho skromný výsledokneznamená, že nie je schopný osloviť ďalších konzervatívne orientovaných voličov váhajúcich v prvom kole, aby podporili v druhom kole Korčoka.Dôležitú rolu zohrá aj to, či prídu v druhom kole voliť voliči Štefana Harabina . Ten dosiahol v týchto voľbách horší výsledok ako v prezidentských voľbách v roku 2019.Kým pred piatimi rokmi získal, v aktuálnych prezidentských voľbám mu podporu vyslovilo. Mesežnikov je presvedčený, že nadpolovičná väčšina Harabinových voličov príde voliť a podporia Petra Pellegriniho, ktorí im je bližší.„Nedá sa vylúčiť, že sa pridajú ďalší voliči s protisystémovými názormi v prospech Pellegriniho. Záleží však na tom, ako budú oslovovaní. Skôr očakávam, že to urobí Robert Fico a ten bude mobilizovať týchto voličov, pretože Ficovi ide fakt o veľa a určite neočakával, že Ivan Korčok bude mať v prvom kole takýto výrazný náskok,“ hovorí politológ.Dodal, že Fico veľmi dobre vie, že nacionalisticky a protisystémovo naladení voliči budú určite skôr hlasovať za Pellegriniho, preto sa ich bude snažiť získať.