 24hod.sk    Z domova

22. apríla 2026

Samit prezidentov krajín Slavkovského formátu bude v máji hostiť Bratislava, uvítací ceremoniál začne na Devíne


Súčasťou programu bude aj stretnutie stredoškolákov z krajín Slavkovského formátu, ktorí predstavia svoje inovatívne projekty v oblasti nových technológií.



22.4.2026 (SITA.sk) - Súčasťou programu bude aj stretnutie stredoškolákov z krajín Slavkovského formátu, ktorí predstavia svoje inovatívne projekty v oblasti nových technológií.


Slovenská republika prevezme v júli 2025 predsedníctvo v neformálnom regionálnom zoskupení Slavkovského formátu (S3), ktoré združuje tri stredoeurópske krajiny. V rámci tohto formátu sa 12. mája uskutoční druhé prezidentské stretnutie, ktoré sa bude konať v Bratislave. Prezident Peter Pellegrini privíta prezidenta Českej republiky Petra Pavla a rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, aby spoločne upevnili 11 rokov trilaterálnej spolupráce v rámci S3. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Samit sa začne na Devíne


Prvé stretnutie na úrovni prezidentov sa konalo už v marci 2025 pri príležitosti 10. výročia Slavkovskej deklarácie na zámku v Slavkove pri Brne, kde prezident Pellegrini vyjadril svoje odhodlanie, aby sa hlavy štátov S3 stretávali každoročne „a posilňovali tak regionálnu spoluprácu troch stredoeurópskych štátov v prospech ich obyvateľov, stimulovali nové projekty v oblastiach spoločného záujmu a podporovali výmenu informácií“.

Bratislavský samit sa začne 12. mája dopoludnia uvítacím ceremoniálom na hrade Devín, kde prezidenti položia vence k pamätníku Brána slobody. Nasledovať bude plenárne rokovanie na lodi, ktorá vypláva spod devínskeho brala a dorazí do Čunova pri múzeu a galérii moderného umenia Danubiana. V týchto priestoroch sa budú preberať kľúčové témy zahraničnej politiky, cezhraničnej spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti, ako aj využitia umelej inteligencie vo vzdelávaní.

Stredoškoláci predstavia inovatívne projekty


Súčasťou programu bude aj stretnutie stredoškolákov z krajín Slavkovského formátu, ktorí predstavia svoje inovatívne projekty v oblasti nových technológií. „Podobne ako pri minuloročnom samite budú každú krajinu zastupovať študenti stredných škôl s tromi projektmi v oblasti inovácií a nových technológií,“ uviedla Kancelária prezidenta SR.

Slavkovský formát, zoskupenie troch krajín – Slovenska, Českej republiky a Rakúska – vznikol pred viac ako desiatimi rokmi s cieľom posilniť regionálnu spoluprácu a riešiť spoločné výzvy. Súčasná aktivita potvrdzuje pokračujúce úsilie o rozvoj partnerstva a rozumné využívanie príležitostí v oblasti hospodárstva, technológií a energetiky.


Zdroj: SITA.sk - Samit prezidentov krajín Slavkovského formátu bude v máji hostiť Bratislava, uvítací ceremoniál začne na Devíne © SITA Všetky práva vyhradené.

