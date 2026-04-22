Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
22. apríla 2026
Sudkyňa Záleská bude čeliť trestnému oznámeniu pre odsúdenie Kováčika, povedal Fico
Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská bude čeliť trestnému oznámeniu pre údajné zneužívanie právomoci verejného činiteľa v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Informoval o tom v stredu predseda vlády Robert Fico. Ako zdôraznil, Záleská bola pri odsúdení Kováčika zaujatá, k prípadu pristupovala s prezumpciou viny, dezinterpretovala dôkazy v neprospech obžalovaného, jeho obhajobu označila za ničotnú a mala tiež urážlivé vyjadrenia.
Najvyšší súd zrušil rozsudok
Fico argumentuje právoplatným rozhodnutím dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR z konca minulého roku. Ten zrušil rozsudok, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného, lebo bol porušený zákon v neprospech obvineného. Premiér v tejto súvislosti pripomenul, že Záleská, ktorá prvostupňovým rozsudkom Kováčika odsúdila na 14 rokov väzenia zatajila svoj vzťah s novinárkou Monikou Tódovou.
„Ktorá opakovane písala desiatky negatívnych článkov proti Dušanovi Kováčikovi," skonštatoval Fico s tým, že z tohto dôvodu nemala Záleská vo veci vôbec rozhodovať. Záleská zároveň podľa Fica odmietla Kováčikovu obhajobu ako celok s ironickým komentárom o ničotnosti takejto obhajoby. „Pričom súčasne sa na viacerých miestach urážlivo vyjadrovala na adresu obhajoby ako takej," uviedol Fico.
Dovolací súd tiež podľa premiéra skonštatoval, že Záleská dezinterpretovala vykonaný dôkaz, konkrétne výpoveď svedkyne, ktorá bola v prospech Kováčika. „Sudkyňa otočila tento dôkaz a ho interpretovala tak, že bol potom nakoniec uvedený ako v neprospech," povedal Fico. Doplnil, že za spomenuté vici mala byť Záleská dávno vyzlečená z talára.
Rozsudkom bol porušený zákon
V prípade bývalého špeciálneho prokurátora dovolací senát Najvyššieho súdu SR vyslovil, že rozsudkom z 24. mája 2022, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného, bol porušený zákon v neprospech obvineného a predmetný rozsudok na základe dovolania ministra spravodlivosti ako aj samotného Kováčika zrušil.
Rovnako dovolací súd zrušil aj skorší rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021. Špecializovanému trestnému súdu zároveň najvyšší súd prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Zdroj: SITA.sk - Sudkyňa Záleská bude čeliť trestnému oznámeniu pre odsúdenie Kováčika, povedal Fico © SITA Všetky práva vyhradené.
Samit prezidentov krajín Slavkovského formátu bude v máji hostiť Bratislava, uvítací ceremoniál začne na Devíne
Mesežnikov: Termín referenda prezident nevybral náhodne, bol to zámer a je to typický príklad taktizovania
