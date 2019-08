Samsung predstavil Galaxy Note10: smartfón určený na to, aby vďaka jedinečnému výkonu vnášal do života vášeň

PORTÁL EKOSYSTÉMU GALAXY

Galaxy Note10 je základným kameňom ekosystému Galaxy, balíka prémiových produktov a služieb, ktoré sa snažia užívateľov čo najlepšie prepojiť a čo najviac im zjednodušiť ich životy. Nositeľná elektronika ako hodinky Galaxy Watch Active 2 a tablety ako Galaxy Tab S6 umožňujú užívateľom zostať neustále v spojení a pomáhajú im zvládnuť aj na cestách viac.

Na týchto výrobkoch sú tak postavené služby Samsung, ktoré užívateľom ponúkajú prepojené a pohodlné užívanie v rámci celého radu Galaxy. Samsung Health pomáha užívateľom dosiahnuť vytýčené ciele, ktoré sa týkajú zdravia a fyzickej kondície nerušivým sledovaním a monitorovaním. Samsung Knox chráni dáta pomocou bezpečnostných riešení spĺňajúcich požiadavky obranného priemyslu. Inteligentná platforma Samsung Bixby poskytuje integrovanú podporu, ktorá zjednodušuje, organizuje a prepája život užívateľov.

Dostupnosť a predobjednávky smartfónov Galaxy Note10

Galaxy Note10 a Galaxy Note10+ budú dostupné v prevedení Aura Glow a Aura Black od 23. augusta, ale predobjednávať ich môžete už od 7. augusta od 22.30 až do 22. augusta. V priebehu predobjednávok navyše môžete za svoj použitý, funkčný smartfón alebo tablet získať k výkupnej cene aj jednorazový bonus až 200 eur.

Vymeňte starý prístroj za nový Galaxy Note10 a získajte až 580 eur späť

Tento rok chce Samsung odmeniť súčasných majiteľov modelov radu Galaxy Note za vernosť, a čo najviac im zjednodušiť prechod na najnovšie modely. Môžu tak získať zvýhodnenie na nákup nového smartfónu Galaxy Note10 alebo Note10+ za odpredaj starého zariadenia veľmi jednoducho.

Navštívte stránku novysamsung.sk, kde spolu so svojimi osobnými údajmi zaregistrujte aj svoj použitý smartfón alebo tablet určený na výkup. Uveďte, v akom stave produkt je, od čoho sa odvinie konečná výkupná cena. Po obdržaní zakúpeného Galaxy Note10 alebo Note10+ vložte IMEI číslo nového smartfónu a taktiež priložte pokladničný doklad o jeho nákupe. Po verifikácii vám Samsung zašle na účet výkupnú čiastku za starší smartfón. V rámci predobjednávky môžete navyše získať bonus 200 eur k výkupnej cene funkčných modelov Galaxy Note1 až Note9. Pre ostatné značky a modely (funkčné smartfóny a tablety) je bonus 100 eur. Pre získanie výkupnej ceny a bonusu musíte zrealizovať registráciu v období od 7. augusta do 22. augusta a následne do 15. septembra doplniť údaje o novom Galaxy Note10 (IMEI, pokladničný doklad).

Príklad:

Peter vlastní Galaxy Note9 128 GB, ktorý je plne funkčný a bez mechanického poškodenia alebo poškrabania. Dnes ho odpredá za 380 eur, získa navyše bonus 200 eur k predobjednávke a za nový Galaxy Note10 si doplatí len 369 eur.

Viac informácií o Galaxy Note10 nájdete na internetových stránkach news.samsung.com/galaxy, samsungmobilepress.com alebo samsung.com/global/galaxy/galaxy-note10.

Špecifikácie smartfónov Samsung Galaxy Note10 a Note10+