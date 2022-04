Sankcie voči Rusku sú aj naďalej nevyhnutné, myslia si slovenskí europoslanci

Rozhodujúce je dodržiavanie sankcií

Sankcie sú vo vojne nevyhnutnosťou

Je potrebné pritvrdzovať

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Sankcie voči Ruskej federácii v dôsledku jej agresie na Ukrajine sú naďalej potrebné a predstavujú účinnú zbraň proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina Malo by sa v nich preto pokračovať aj naďalej. Zhodla sa na tom väčšina slovenských poslancov Európskeho parlamentu (EP) , ktorých oslovila agentúra SITA. Miriam Lexmann (KDH/EPP) považuje sankcie za účinný nástroj, rozhodujúcou je však koordinácia pri dohľade nad ich dodržiavaním, a to aj vrátane postihov voči štátom, firmám či osobám, ktoré pomáhajú Kremľu sankcie obchádzať.„Len za samotné energie Európska únia od začiatku vojny na Ukrajine zaplatila Rusku viac ako 35 miliárd eur. Práve sankcie v oblasti energetických zdrojov, ku ktorým Únia v podobe postupného zákazu dovozu uhlia čiastočne pristúpila, sú absolútne kľúčové na zastavenie financovania Putinovej agresie a zločinov,“ tvrdí Lexmann.Podľa Vladimíra Bilčíka (Spolu/EPP) je potrebné Rusko úplne odrezať od bankového systému swift a mal by sa tiež zastaviť dovoz plynu a ropy. Putinov režim totiž z peňazí za tieto komodity financuje vojnu na Ukrajine.Europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) konštatuje, že Rusko musí platiť za hrôzy, ktorých sa dopustilo v Buči, Mariupole a v ďalších ukrajinských mestách. „ Západ musí ukázať, že je jednotný, že sankcie budú pokračovať a silnieť, že nezmiznú po pár týždňoch či mesiacoch. Putin a celé Rusko musia pochopiť, že za svoje činy, za zmarené a zničené životy miliónov Ukrajiniek a Ukrajincov musia, a naďalej aj budú platiť,“ dodal.Podpredseda EP Michal Šimečka (PS/RE) tvrdí, že kým je vojna, sankcie sú nevyhnutnosťou. Považuje ich za najúčinnejší spôsob, ako sa dá zvýšiť tlak na Putinov režim a pomôcť tak Kyjevu v jeho boji za európske hodnoty. Monika Beňová (Smer-SD/S/D) pripomína, že posledný balík sankcií voči Moskve začal platiť len minulý týždeň a hľadanie dohody pri ňom nebolo jednoduché. „Diskusie na tému ich ďalšieho rozširovania však pravdepodobne, aj vzhľadom na pokračujúce zistenia o zverstvách páchaných na ukrajinskom civilnom obyvateľstve zo strany ruskej armády, budú pokračovať,“ dodala.Podľa Eugena Jurzycu (SaS/ECR) je potrebné v sankciách pritvrdzovať, a to až dovtedy, kým Rusko neprestane byť nebezpečné. Bude podľa neho rozhodujúce, či príde k uplatneniu totálnych sankcií ešte v tomto roku. Michal Wiezik (PS/RE) tvrdí, že všetky sankcie sú oprávnené minimálne dovtedy, kým posledný ruský vojak neopustí územie Ukrajiny. „Len tvrdými sankciami vieme ukončiť Putinovu vojnovú mašinériu. Každá sankcia voči Rusku bolí aj nás, no nie tak, ako vojna bolí našich susedov. Nemôžeme ustúpiť,“ uzavrel.