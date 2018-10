Saudskoarabský prokurátor rokoval s tureckou tajnou službou

Na archívnej snímke pohľad na rezidenciu saudskoarabského konzula v Istanbule 16. októbra 2018. Dom saudskoarabského konzula v tureckom Istanbule prehľadávali v súvislosti so zmiznutím novinára Džamála Chášukdžího. Práve pri vstupe do budovy saudskoarabského konzulátu bol Chášukdží 2. októbra videný naposledy. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke pohľad na rezidenciu saudskoarabského konzula v Istanbule 16. októbra 2018. Dom saudskoarabského konzula v tureckom Istanbule prehľadávali v súvislosti so zmiznutím novinára Džamála Chášukdžího. Práve pri vstupe do budovy saudskoarabského konzulátu bol Chášukdží 2. októbra videný naposledy. Foto: TASR/AP

Istanbul 31. októbra (TASR) - Saudskoarabský generálny prokurátor Saúd Mudžib, ktorý pricestoval do Istanbulu kvôli kauze vraždy novinára Džamála Chášukdžího, sa v noci na stredu stretol s predstaviteľmi tureckej tajnej služby.Súkromná turecká tlačová agentúra DHA uviedla, že Mudžib navštívil istanbulské sídlo tajnej služby. Účastníci stretnutia sa zatiaľ ku schôdzke nevyjadrili.Saudskoarabský generálny prokurátor sa na základe dohody o spolupráci pri vyšetrovaní medzi Rijádom a Ankarou už stretol s istanbulským prokurátorom Irfanom Fidanom, s ktorým hovoril o prípade vraždy saudskoarabského novinára. Po schôdzke zamieril aj na saudskoarabský konzulát, kde k vražde došlo.Agentúra AP pripomína, že Turecko žiada o vydanie 18 podozrivých Saudskoarabov, ktorí sú vo svojej vlasti zadržiavaní v súvislosti s vraždou Chášukdžího. Tento kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka The Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov konzulátu v Istanbule.Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však minulý týždeň priznala, že bol zámerne zavraždený.Turecko žiada Saudskú Arábiu o informácie ohľadom Chášukdžího pozostatkov, ktoré sa stále nenašli, ako aj o tom, kto vraždu novinára nariadil.Saudskoarabskí predstavitelia uviedli, že 18 podozrivých budú súdiť po tom, ako sa vyšetrovanie ukončí.