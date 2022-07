Separatisti v Podnestersku zvažujú pripojenie sa k Moskve, Moldavsko sa obáva otvorenia nového frontu a ruskej invázie

Moldavsko sa obáva okupácie

Vstup do EÚ

22.7.2022 - Minister zahraničných vecí moldavského separatistického regiónu Podnestersko Vitalij Ignatiev v piatok vyhlásil, že je odhodlaný dosiahnuť nezávislosť a možné zjednotenie s Ruskom. Zároveň dodal, že snaha Moldavska o členstvo v Európskej únii ukončí akúkoľvek možnosť spolupráce.Podnestersko sa od Moldavska odtrhlo v roku 1992 a na jeho území sa nachádza približne 1 500 ruských vojakov. Tí sa zatiaľ nepridali do vojny na Ukrajine, panujú však obavy, že by mohli otvoriť nový front vojny na západe alebo dať Moskve zámienku, aby pokračovala až do Moldavska.Ignatiev na tlačovej konferencii v Moskve vyhlásil, že Podnestersko bude presadzovať ciele stanovené v referende v roku 2006.„Nezávislý rozvoj Podnesterska a následný voľný vstup do Ruskej federácie... Následné slobodné pristúpenie do Ruska je proces, ktorý si pravdepodobne vyžaduje významné rozhodnutia, politickú prípravu a oveľa viac. Hlavnou prioritou je, samozrejme, nezávislosť.“Moldavsko v júni dostalo štatút kandidátskej krajiny pre vstup do Európskej únie. Členstvo v bloku bolo podmienené reformami, akými sú boj proti korupcii a posilnenie právneho štátu.„Po získaní štatútu kandidáta na členstvo v EÚ tak Moldavsko prekročilo určitý Rubikon. Ukončila sa tým otázka budovania politických vzťahov v určitých spoločných priestoroch, pretože toto rozhodnutie urobilo výlučne moldavské vedenie, nebolo prijaté kolektívne. Navyše za nás nikto nemôže hovoriť,“ skonštatoval Ignatiev.