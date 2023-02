Záchranné operácie po zemetrasení pokračujú už len v dvoch tureckých provinciách

Počet obetí sa ešte zvýši

USA posielajú milióny dolárov

19.2.2023 - Turecko ukončilo záchranné operácie vo väčšine provincií, ktoré začiatkom februára zasiahlo ničivé zemetrasenie.Riaditeľ tureckého úradu pre riadenie núdzových situácií (AFAD) Yunus Sezer informoval, že pátranie pokračuje len v provinciách Hatay a Kahramanmaraş v zhruba 40 budovách a do nedele večera by tento počet mal klesnúť. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Zemetrasenie s magnitúdom 7,8 zasiahlo nielen juhovýchodné Turecko, ale aj severnú Sýriu. Vyžiadalo si už viac 45-tisíc mŕtvych.Tento počet sa však pravdepodobne ešte zvýši, keďže otrasy len v Turecku zničili zhruba 345-tisíc bytov a mnoho ľudí je v oboch krajinách nezvestných.Do Turecka v nedeľu pricestoval americký minister zahraničia Antony Blinken , ktorý absolvoval let vrtuľníkom nad jednou z najhoršie postihnutých provincií. Počas návštevy americko-tureckej leteckej základne Incirlik oznámil ďalšiu pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov.Päťdesiat miliónov dolárov je v núdzových utečeneckých a migračných fondoch a 50 miliónov dolárov predstavuje humanitárna pomoc, informuje agentúra AP. Už krátko po zemetrasení americký prezident Joe Biden oznámil pomoc pre Turecko a Sýriu v objeme 85 miliónov dolárov.