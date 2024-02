Skupina Elán uvedie v septembri koncert so symfonickým orchestrom

Slovenská legenda, skupina Elán pripravuje na september päť koncertov, 20. a 21. septembra to budú dve vystúpenia Elán 70 v pražskej O2 aréne, 27. a 28. septembra v bratislavskej Tipos aréne. Piatym koncertom prekvapia fanúšikov, 29. septembra uvedú v Tipos aréne koncert Elán 70 Rock Symphony. Bude prvým a jediným svojho druhu vo viac ako 50-ročnej ére kapely.



"Viac ako päťdesiat rokov som toto spojenie odmietal. Jednoducho som to tak necítil. Ale teraz, na konci kariéry to urobíme a myslím, že to bude bombové," hovorí Jožo Ráž.



"Fanúšikovia nás budú vidieť a počuť v spojení, ktoré od nás zatiaľ nepoznajú, v rockovom štýle pred symfonickým orchestrom. Bude to pre nás aj pre nich jedinečný zážitok," dodáva Jano Baláž.



Skupina podľa neho veľmi starostlivo vyberala teleso, s ktorým najväčšie hity Elánu naštuduje. Nakoniec si vybrala Bohemia Symphony Orchestra of Prague na čele so šéfdirigentom Martinom Šandom. Ten má veľké skúsenosti zo spojenia rockovej a symfonickej hudby. Jeho orchester absolvoval niekoľko európskych turné s viacerými rockovými skupinami.



Výber skladieb robili lídri kapely tak, ako to u nich platilo desiatky rokov, svoj zoznam urobil Jožo aj Jano a vybrali tie, kde sa stretli. Budú medzi nimi Dresy, Detektívka, Ulica či Bosorka. Zo všetkých koncertov budú robiť záznam. Skúšať začnú v polovici augusta, do tej doby si každý pripraví svoje party.



"Každá kapela má svoj imidž. Aj keď spolupracujeme s inými rockovými kapelami, každá z nich má svoj štýl, je to o niečom inom, iný dizajn pesničiek, takže vždy je to niečo iné. Každá kapela má to svoje, za čím ich fanúšikovia chodia," povedal dirigent Martin Šanda. K aranžovaniu skladieb dodal: "Nie je to len práca dirigenta, je to hlavne práca aranžéra. Dostanem najprv zoznam pesničiek, napočúvam ich a pokiaľ si aranžmány tvorím celé sám od začiatku, mám v hlave predstavu, kde čo podporiť, doladiť, dopísať, aby to bolo zaujímavejšie."

