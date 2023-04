Slafkovského prvá sezóna bola divoká, no podľa experta nemôže za to ako s ním Montreal pracoval po drafte

Divoká sezóna

Draftový "jednorožec"

25.4.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský v nováčikovskej sezóny v zámorskej NHL nežiaril tak, ako sa od jednotky draftu nováčikov čakalo, no podľa experta Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now za to mohol aj klub Montreal Canadiens . Aj vinou zranenia kolena odohral 19-ročný Košičan len 39 zápasov, v ktorých nazbieral 10 bodov (4+6)."Jeho prvá sezóna bola neuveriteľne divoká, možno až zlyhaním, čo sa týka hráčskeho rozvoja. Nemožno ho však viniť z toho, koľko priestoru mu tím dával a ako ho využíval. Pri spätnom pohľade by bolo správne poslať ho na majstrovstvá sveta juniorov, keď po oznámení, že zostáva v NHL, ho tím prestal nasadzovať v prvých dvoch útokoch.""To isté sa dá povedať o jeho neposlaní do AHL . Zrejme to bolo zlé rozhodnutie, najmä keď zvážite, že v ostatných 15 zápasoch nebodoval," skonštatoval odborník, podľa ktorého však výber Slafkovského z prvého miesta na dratfe nebola chyba."Pri draftovaní sa tím zameral na jeho jedinečnú kombináciu postavy a talentu a očakávalo sa, že z toho tréneri budú ťažiť. Bol klasickým prípadom draftového "jednorožca", ale nie len pre jeho robustnú postavu.""Ak by okrem nej nemal dostatočný talent, je otázne, či by sa do neho Canadiens tak zamilovali. Ďalšie vlaňajšie draftové voľby ako Filip Mešár prekypujú prirodzeným talentom, ale treba na ňom pracovať, aby sa raz mohli presadiť v NHL," doplnil Dumont.