Slafkovský si zavaril, od NHL mu hrozí suspendácia. Tatar a Ružička bodovali vo vzájomnom súboji (video)

9.11.2022 - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar bodoval v drese tímu New Jersey Devils zo zámorskej NHL v piatom zápase za sebou, v utorok prispel dvomi asistenciami k víťazstvu 3:2 nad Calgary Flames . Stretol sa aj s krajanom Adamom Ružičkom , ktorý vo svojom druhom dueli v sezóne 2022/2023 zaznamenal prvý bod v podobe asistencie. Juraj Slafkovský nedohral víťazné stretnutie Montrealu Canadiens proti Detroitu Red Wings (3:2 po samostatných nájazdoch) pre osobný trest."Bol to dobrý zápas. Po prvej tretine sme pomenili útoky a v druhej sme už hrali oveľa lepšie. V tretej tretine nás spomalili vylúčenia, ale našli sme cestu k víťazstvu. Nebolo to najkrajšie, ale získali sme dva body. V tíme je dobrá atmosféra, snažíme sa na tom stavať a stále sa zlepšovať," povedal Tatar vo videu na oficiálnom webe "diablov".V 13. zápase ročníka si pripísal 7. a 8. bod, počas 14:14 min nazbieral aj dva plusové body a jeden bodyček. New Jersey zvíťazilo v siedmom súboji za sebou."Prehra je frustrujúca. Musíme využívať naše šance, v každom zápase prestrieľame súpera, ale chýba nám efektivita. Myslím si, že som hral celkom dobre. Snažil som sa hrať svoju hru, robiť si svoju prácu a hádam mi to pomôže udržať sa v zostave," uviedol Ružička vo videu na webe "plameňov" po zápase, v ktorom odohral 15:43 min aj s jednou strelou na bránku a dvomi bodyčekmi.V 10 z doterajších 12 duelov sezóny bol zdravý náhradník. Calgary utrpelo šiestu prehru v sérii.Slafkovský musel opustiť zápas v Detroite v 55. minúte, keď dostal vyšší trest za nebezpečné narazenie Matta Luffa na mantinel. Spôsobil mu tržnú ranu a vybil zuby, podľa trénera Red Wings Dereka Lalondeho bude Luff mimo hry šesť až osem týždňov.Osemnásťročný Košičan stihol odohrať 10:33 min s jednou strelou, no za spomenutý zákrok dostal spolu 15 trestných minút. Hrozí mu aj suspendácia od NHL, podľa bývalého rozhodcu Stephana Augera si zaslúži dištanc na jeden zápas.