NHL: Slafkovský čaká na bod 11 zápasov, dosiahol však kľúčovú métu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský nebodoval v NHL v jedenástom zápase za sebou, ale jeho Montreal prerušil negatívnu sériu. Canadiens sa tešili prvýkrát po siedmich prehrách, keď doma zdolali St. Louis 5:4.





Slafkovský nastúpil v druhej útočnej formácii s Joshom Andersonom a Christianom Dvorakom, na ľade bol takmer 12 minút, z toho 66 sekúnd odohral v presilovke. Osemnásťročný krídelník bol pri prvých dvoch góloch Blues, ale ani za jeden priamo nemohol. Tréner St. Louis mladého Slováka v tretej tretine posielal na ľad sporadicky a do druhej formácie posunul namiesto neho Jonathana Drouina. Montreal strelil v tretej tretine tri góly a otočil skóre z 3:4 na 5:4, keď víťazný gól zaznamenal Anderson práve po akcii Drouina.Slafkovský bol v 40. zápase v aktívnej zostave Canadiens, bude mu tak oficálne zapísaná prvá sezóna v profilige a v budúcej nebude nováčik. Do tejto štatistiky sa počíta aj keď je hráč zdravý náhradník. V praxi to znamená, že sa neobmedzeným voľným hráčom stane o rok skôr.Prvý muž draftu 2022 odohral svoj 35. zápas, naposledy bodoval 14. decembra v Ottawe, keď zaznamenal asistenciu. Celkovo má bilanciu 4+6.Po troch zápasoch vyšiel prvýkrát bodovo naprázdno Tomáš Tatar, ale napokon sa s New Jersey tešil z víťazstva. Devils v “Bitke o rieku Hudson” prehrávali s New Yorkom Rangers 1:3, v tretej tretine však vyrovnali a v predĺžení rozhodol obranca Damon Severson.Tatar absolvoval 24 striedaní, celkovo strávil na ľade 17 minút a 5 sekúnd. V 40 zápasoch tejto sezóny nazbieral 24 bodov (9+15) a je stále najproduktívnejší Slovák v tejto sezóne.