Gólový návrat Slafkovského v NHL: Už sa cítim stopercentne zdravý

Nestáva sa často, že tréner v hokejovej NHL pristúpi po víťaznom zápase k zmenám v zostave. Kormidelník Montrealu Martin St. Louis spravil po triumfe nad Buffalom hneď tri a rošády mu vyšli, pretože Canadiens vyhrali na ľade St. Louis Blues 7:4. Jedným z navrátilcov na ľad bol aj slovenský útočník Juraj Slafkovský. Osemnásťročný nováčik sa po trojzápasovej pauze spôsobenej zranením v hornej časti tela vrátil veľkolepo a strelil svoj druhý gól v profilige.



Slafkovský dostal premiérovo od St. Louisa šancu v druhej presilovkovej formácii a okamžite ju využil. V 34. minúte si vymenil puk s obrancom Chrisom Widemanom a tvrdou strelou bez prípravy vyrovnal na 3:3. Brankár Jordan Binnington bol na bombu tohtoročnej draftovej jednotky z vrcholu pravého kruhu prikrátky, jeho strelu navyše ešte jemne tečoval obranca Blues Nick Leddy. Slafkovský potrestal vylúčenie Ivana Barbašova a naštartoval obrat Canadiens. Montreal otočil z 1:3 na 6:3 a už si nenechal vziať piate víťazstvo v deviatom zápase sezóny.

St. Louis Blues - Montreal Canadiens 4:7 (1:1, 2:3, 1:3) Góly: 8. Kyrou (Schenn, Faulk), 26. Acciari (Pitlick, Krug), 30. Kyrou (Faulk, Schenn), 43. Tarasenko (Thomas) - 16. Suzuki (Harris, Caufield), 31. Caufield (Suzuki, Dach), 34. Slafkovský (Wideman, Gallagher), 36. Caufield (Suzuki, Dach), 41. Dvorak, 42. Dvorak (Anderson, Harris), 59. Dvorak (Monahan, Allen)



“Už sa cítim stopercentne zdravý," povedal Slafkovský, ktorý bol na ľade 10 minút a 23 sekúnd. "Je veľmi ťažké, keď nemôžete hrať a zápasy len sledujete z tribúny, ale zároveň vám ten pohľad môže aj pomôcť. Potom to môžete premietnuť do svojej hry." Slafkovský skóroval v druhom zápase za sebou, v ktorom hral, pretože svoj prvý gól v NHL zaznamenal v zápase proti Arizone a potom tri duely vynechal. V prvých šiestich zápasoch v NHL dal dva góly. Podľa Stats Centre skórovali v drese Canadiens v 18-tich rokoch v prvých šiestich zápasoch viac len Mark Hunter (1981) a Mario Tremblay (1974), obaja trikrát. Jeden gól v prvých šiestich dueloch za Canadiens strelili vtedy osemnásťroční Claude Lemieux (1983), Petr Svoboda (1984) a Alex Galchenyuk (2013).



Slafkovský nastúpil v štvrtom útoku s Jakeom Evansom a Michaelom Pezzettom. "V každom prípade som bol šťastný, že zase môžem naskočiť. Aj z toho, že som si zahral aj presilovku. Vždy chcem strieľať. A mal som šťastie, že to prešlo do bránky," pochvaľoval si Slafkovský, ktorý zaznamenal jednu strelu. "Mojím cieľom ostáva, aby som bol stále lepší a zlepšoval sa každý deň," dodal. Canadiens tak úspešne odštartovali trojzápasový trip, v noci na stredu sa predstavia na ľade Minnesoty Wild.



Prvý bod v sezóne zaznamenal Erik Černák a prispel k víťazstvu Tampy Bay v San Jose 4:3. Obranca “bleskov” vybojoval v závere druhej tretiny puk v strednom pásme a na konci akcie bol Alex Killorn, ktorý 79 sekúnd pred druhým klaksónom poslal Tampu do vedenia 3:2. Dôrazný slovenský obranca zaznamenal vo svojom 234. zápase v základnej časti 60. bod (16+44). S “ice-tiemom” 22:14 bol druhý najvyťaženejší hráč tímu, zaznamenal aj plusový bod, jednu strelu a tri hity. Víťazný gól Bolts strelil v poslednej minúte Nikita Kučerov, hokejisti Tampy vyhrali dva z troch zápasov na kalifornskom tripe. Na juhozápade USA mohol svoju kariéru v NHL začať aj Černák, pretože si ho v roku 2015 vybrali v 2. kole zo 43. miesta Los Angeles Kings, ale “králi” ho v roku 2017 aj s krajanom, brankárom Petrom Budajom vymenili do Tampy Bay za brankára Bena Bishopa.



Výborný výkon podal aj obranca Martin Fehérváry, ktorý pomohol Washingtonu k víťazstvu 3:0 na horúcom ľade Nashvillu. Víťazstvo Capitals je o to cennejšie, že už v prvej tretine sa zranili kľúčoví hráči - obranca John Carlson a útočník T.J. Oshie. Fehérváry odohral 22 minút a jednu sekundu a bol tretí najvyťažovanejší obranca tímu. Capitals ubránili päť oslabení, v početnej nevýhode bol slovenský obranca na ľade 4 minúty a 19 sekúnd. Fehérváry mal aj plusový bod, na domácu bránku vyslal dve strely a pripísal si štyri hity. V počte hitov (36) sa s obrancom Vancouverom Lukeom Schennom delí o štvrté miesto v NHL. Viac zaznamenali len Evander Kane (Edmonton, 39), Cal Clutterbuck (NY Islanders, 38) a Tanner Jeannot (Nashville, 37).