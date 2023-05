Slafkovský na exhibícii gól z bufetu nedal, no vychutnal si atmosféru

Vypredaný zimný štadión v Banskej Bystrici bol v nedeľu svedkom hokejovej exhibície All Star legendy, ktorú zorganizoval Richard Lintner v rámci projektu jeho Citronády. Takmer tri tisíc fanúšikov si vychutnalo hokejový zápas, rôzne súťaže zručností ako aj j špeciálnu streľbu z bufetu, ktorú vymyslel hosť podujatia 19-ročný Juraj Slafkovský.



Zo siedmich pokusov netrafil bránku ani raz. „Bola tu výborná atmosféra. Streľba z bufetu mi prišla na um spontánne v hlave, vypadlo mi to z úst. Vymyslel som to, ani neviem ako. Snáď tú sieťku prestrelím a dôjde puk k bránke,“ vravel pred samotnou súťažou Slafkovský. Puk k bránke prišiel a išiel i vedľa nej, avšak nie dnu. „Ľudia vo finále na vlastné oči videli, či sa dá dať z bufetu gól do prázdnej bránky, alebo nedá. A to aj v podaní extra strelca Juraja Slafkovského, ktorý na olympiáde metaforicky z bufetu gól dal. Z bufetu sa totiž normálne nedajú góly dávať. Nebolo je to nijako pripravené,“ prezradil Richard Lintner. Napokon z bufetu dal dva góly Marián Hossa a jeden Miroslav Šatan. Ani raz sa nepresadili Michal Handzuš s Petrom Bondrom. Na ľadovej ploche súťažili dva tímy a názvy dostali podľa priezvisk svojich kapitánov – hercov. V čiernych dresoch mal Céčko na hrudi Marek Fašiang a v sivých Filip Tůma.

Zahrala si aj 15-ročná talentovaná hokejistka Slovenska Nela Lopušanová i napriek hendikepu zranenej ruky. Draftovaná bola deň pred podujatím ako jednotka do tímu Fašiang. „Bol to skvelý pocit, dokonca až neuveriteľný. Je to pre mňa veľké ocenenie. Sú tu veľké legendy. Vzhliadam k nim, snažila som sa k nim zaradiť, no sú to pre mňa veľké osobnosti, čiže ten rešpekt tu bol. Mojím najväčším vzorom je Marián Hossa, s ktorým som v jednom tíme, čo je úžasné,“ prezradila mladá Žilinčanka, ktorá mieri v nasledujúcej sezóne na strednú školu do USA.



K Lopušanovej sa vyjadril aj jej vzor Marián Hossa: „Teší ma to. Keď som bol mladý chlapec a išiel som do veľkého hokeja, tak som mal veľké vzory. Som rád, že niekto má teraz za vzor mňa. Takže teší ma to a veľmi rád som sa s Nelou porozprával a zahral si s ňou.“ Marián Hossa ocenil aj samotné podujatie: „Bolo tu veľa srandy, zábavy. Verím, že ľudia si prišli na s voje. Bolo to inak poňaté, hrali aj chalani, ktorí nemajú v krvi korčule a ľad, no sú fanúšikovia. Rišo sa rozhodol urobiť takúto show pre ľudí, vypredal sa štadión, tak snáď sme urobili ľuďom radosť.“

V súčte všetkých disciplín podľa počtov Richarda Lintnera vyhral po remíze 13:13 celú exhibíciu po samostatných nájazdoch tím Tůma v zložení kapitán Filip Tůma, brankár Rastislav Staňa s hráčmi Miroslav Šatan, Peter Bondra, Martin Škrtel, Ľubomír Višňovský, Milan Bartovič, Marcel Hossa, Andrej Sekera, Tomáš Surový, Ivan Majeský, Tomáš Kopecký s trénerom Františkom Hossom a manažérom Jurajom Slafkovským. Rozhodujúci nájazd premenil Marcel Hossa. Zdolaný sa tak stal tím Fašiang v zložení kapitán Marek Fašiang, brankár Ján Lašák s hráčmi Nela Lopušanová, Marián Hossa,Michal Handzuš, Marek Uram,Rastislav Pavlikovský, Róbert Petrovický, Ľubomír Sekeráš, Andrej Podkonický, Ladislav Nagy, Róbert Vittek s trénerom Jánom Filcom a manažérom Richardom Zedníkom.

Súťaž s názvom korčuliarska revue s nákupnými vozíkmi sa skončila nerozhodne, najtvrdšiu strelu preukázal tím Tůma v zložení Andrej Sekera, Marcel Hossa a Ivan Majeský. V streľbe ponad autá, resp. popod autá sa darilo tiež tímu Tůma, keď skórovali Bondra, Staňa, Surový a na opačnej strane iba Handzuš. V súťaži dvojíc korčuľujúcich na brankára boli úspešnejší ´Fašiangovci´ 4:2 a zostrelili aj viac terčov, lenže Ľubomírovi Višňovskému stačili štyri pokusy na štyri zostrelené terče, takže sa stal suverénom tejto disciplíny. V streľbe z bufetu vyhral vďaka Mariánovi Hossovi tím Fašiang. „Všetci sme sa mimoriadne a zodpovedne pripravovali na túto akciu, čo sa obvykle nikdy takto nepripravujeme. Chalani chodievali pravidelne na ľad, takže už to sľubovalo dobrú úroveň. Zaradili sme šesť súťaží zručnosti, niektoré tradičné, iné nové a originálne, ktoré ešte neboli. Teší ma, že štadión sa vypredal. Potešili sme sa z toho. Som rád, že sme pripravili fanúšikom hokeja originálny program a verím, že zaujal aj televíznych divákov,“ prezradil hlavný organizátor i moderátor podujatia Richard Lintner.

Podujatie All Star legendy pozitívne hodnotil aj dvojnásobný najlepší strelec NHL a autor rozhodujúceho zlatého slovenského gólu na MS 2002 Peter Bondra: „Ďakujem organizátorovi, že som sem mohol prísť a mohol som byť súčasťou tejto exhibície. Mohol som sa stretnúť s chalanmi, ktorých som nevidel niekoľko rokov. Je to príjemný pocit byť znovu s nimi. Teší ma, že som bol draftovaný v prvom kole do tímu Filipa Tůmu, Oplatilo sa mi priletieť sem, bola tu skvelá atmosféra.“ Domácim hokejistom v tíme Fašiang bol Banskobystričan Michal Handzuš. Pre TASR si zaspomínal i na posledný duel, ktorý pod Urpínom hral pred vypredaným hľadiskom: „Hral som tu pred vypredaným štadiónom naposledy, keď som vyhral s Banskou Bystricou majstrovský titul. Rád na to spomínam, lebo ukončiť takto kariéru je niečo špeciálne, nepodarí sa to veľa hráčom. To bol môj posledný súťažný zápas. Hral som potom ešte na exhibičných zápasoch, napríklad v Prahe bola O2 aréna vypredaná, ale teraz som rád, že v Bystrici prišli ľudia a zabavili sa.“