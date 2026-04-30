30. apríla 2026

Slafkovský nebodoval, ale má bližšie k postupu ako Černák. Montreal vedie nad Tampou 3:2 – VIDEO


Hokejisti Montrealu Canadiens sú krôčik od postupu cez Tampu Bay Lightning do 2. kola play-off. Juraj Slafkovský má bližšie k postupu do 2. kola play-off ako Erik Černák. V najočakávanejšom ...



Juraj Slafkovský má bližšie k postupu do 2. kola play-off ako Erik Černák. V najočakávanejšom štvrťfinále Východnej konferencie bojov o Stanleyho pohár je stav 3:2 na zápasy pre Montreal.

V zápase číslo 5 Canadiens vyhrali na ľade Tampy Bay 3:2 a v sérii vedú 3:2. Ak v piatok hokejisti Montrealu využijú výhodu domáceho ľadu, postúpia do semifinále na Východe cez jedného z potenciálnych favoritov na celkový triumf.

Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský ani Erik Černák nebodovali. Slafkovský si pripísal tri strely na bránku, blok, hit aj mínusový bod. Černák zablokoval dve strely súperových hráčov a raz sám vystrelil.

Zrelý výkon


"Predviedli sme zrelý výkon. Naposledy predtým doma sme stratili zápas, v ktorom sme viedli. Teraz sme to už nedopustili. Poučili sme sa zo skúsenosti. Som hrdý na celý tím, bolo to dobré po každej stránke," vravel brankár Jakub Dobeš na webe NHL.


Skvelý Dobeš


Dvadsaťštyriročný rodák z Ostravy bol kľúčový faktor výhry Montrealu, keďže pochytal 38 zo 40 pukov, ktoré na neho smerovali. V tretej tretine Tampa prestrieľala Montreal v pokusoch na bránku 17:6, ale jediný a víťazný gól strelil v 42. min Alexandre Texier. Nenápadný Francúz profitoval z prihrávky Lanea Hutsona a strelou švihom "prepálil" rukavicu Andreja Vasilevského.



Predtým druhý gól Montrealu strelil Kirby Dach, ktorý v dlhodobej časti sezóny skóroval len osemkrát, pričom v play-off v piatich zápasoch už dva razy.

Gólová odmena


"V našej formácii možno nie sme určení na strieľanie góly, ale je pekné, keď sme takto odmenení. V šatni je každému úplne jedno, ktor góly pripraví alebo strelí. Ak je na konci tímový úspech, je to v poriadku," uviedol Kirby Dach.

"Prehrať doma piaty zápas v sérii a ísť k súperovi za stavu 2:3... mám toho veľa, čo sa mi ženie hlavou. Neodohrali sme najlepší zápas, ale musíme to prekusnúť a teraz ukázať kvalitu a charakter," skonštatoval tréner Tampy Bay Jon Cooper.


Zdroj: SITA.sk - Slafkovský nebodoval, ale má bližšie k postupu ako Černák. Montreal vedie nad Tampou 3:2 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

