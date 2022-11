Slalom SP: Vlhová v Killingtone štvrtá, vyhrali Holdenerová a Swennová-Larssonová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v treťom slalome novej sezóny Svetového pohára 4. miesto. V nedeľných pretekoch v americkom Killingtone triumfovali zhodným časom 1:42,97 minúty Švajčiarka Wendy Holdenerová a Švédka Anna Swennová-Larssonová. Pre druhú menovanú je to premiérové prvenstvo v SP, Holdenerová zaznamenala prvé víťazstvo v slalome v seriáli.





Holdenerová mala predtým na konte dva triumfy v kombinácii a jeden v paralelnom slalome, no v slalome sa dlho nedokázal dostať na najvyšší stupienok. Na druhom i treťom mieste bola zhodne pätnásťkrát. "Dala som do toho všetko a mať najlepší čas v cieli bola úľava. Je to skvelé," uviedla 29-ročná Švajčiarka.Swennová-Larssonová zaznamenala doteraz v slalome šesť umiestnení v najlepšej trojke. "Neviem, čo na to povedať. Som veľmi šťastná, splnil sa mi sen," neskrývala emócie Švédka, ktorej patrila po prvom kole piata priečka. Pódium doplnila Rakúšanka Katharina Truppeová (+0,22), ktorá dosiahla tretie pódium v kariére.Vlhová figurovala po prvom kole na štvrtej pozícii a ani druhé jej nevyšlo podľa predstáv. Po prejazde cieľom figurovala až na treťom mieste s mankom 44 stotín sekundy. Na pódium to napokon nestačilo, no zdolala svoju najväčšiu súperku v tejto disciplíne Mikaelu Shiffrinovú. Domáca favoritka nevyužila najrýchlejší čas z úvodného kola, v druhom výraznejšie zaostala a obsadila piatu pozíciu s mankom 15 stotín na Vlhovú.Shiffrinová v cieli vyzdvihla výkon súperiek: "Wendy a Anna konečne dosiahli prvé víťazstvo a je spoločné. V podstate je tak dnešok veľmi výnimočný deň. Podmienky sa mi zdali dobré, miestami som však zrejme mala priveľký rešpekt. Celkovo to bolo fajn a mala som rovnaké podmienky ako Wendy, Anna či Petra," citovala víťazku úvodných dvoch slalomov v tejto sezóne agentúra AFP.V Killingtone nezvíťazila v pretekoch SP prvýkrát v kariére, napriek tomu si však udržala priebežné vedenie v slalome - pred Holdenerovou má náskok 20 bodov, pred Vlhovou 75. S 265 bodmi vedie aj v celkovom poradí pred Holdenerovou (240) a Vlhovou (220).

výsledky slalomu žien:



1. Wendy Holdenerová (Švaj.) a Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) obe 1:42,97,

3. Katharina Truppeová (Rak.) +0,22 s,

4. Petra VLHOVÁ (SR) +0,44,

5. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,59,

6. Maria Therese Tvibergová (Nór.) +0,69,

7. Ana Buciková (Slov.) +0,71,

8. Franziska Gritschová (Rak.) +0,73,

9. Leona Popovičová (Chor.) +0,89,

10. Sara Hectorová (Švéd.).



celkové poradie v slalome (po 3 z 11 pretekov):



1. Shiffrinová 245 b,

2. Holdenerová 225,

3. Swennová-Larssonová 180,

4. VLHOVÁ 170,

5. Hectorová 107,

6. Lena Dürrová (Nem.) 103.



celkové poradie (po 4 z 39):



1. Shiffrinová 265,

2. Holdenerová 240,

3. VLHOVÁ 220,

4. Swennová-Larssonová 180,

5. Hectorová 167,

6. Thea Stjernesundová (Nór.) 104.







UPOZORNENIE: Správu rozširujeme o ďalšie informácie.