Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Slavia kontumačne prehrala so Spartou, dostala maximálnu pokutu
„Zošívaní“ dostali za incidenty zo záveru sobotňajšieho duelu 2. kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún a odohrajú štyri domáce zápasy bez prítomnosti divákov.
Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku (DK LFA) skontumovala pražské derby medzi Slaviou a Spartou v prospech hostí (3:0). „Zošívaní“ dostali za incidenty zo záveru sobotňajšieho duelu 2. kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún a odohrajú štyri domáce zápasy bez prítomnosti divákov.
Trest od disciplinárky dostala aj Sparta, ktorá musí uhradiť pokutu vo výške 600-tisíc korún za vhadzovanie pyrotechniky na ihrisko a ničenie toaliet v sektore hostí. Oba kluby vopred oznámili, že sa proti rozhodnutiu neodvolajú. Rozhodnutie im oznámilo vedenie disciplinárky v utorok po mimoriadnom zasadnutí komisie, na ktorom sa za Slaviu zúčastnil šéf Jaroslav Tvrdík a za Spartu podpredseda predstavenstva František Čupr. „Udalosti, ku ktorým došlo na konci sobotňajšieho zápasu medzi Slaviou a Spartou, považuje disciplinárna komisia LFA za jeden z najzávažnejších a najodpornejších momentov v histórii českého ligového futbalu. Ich rozsah, intenzita i samotný charakter sú o to bolestivejšie, že prichádzajú v čase, keď sa českému profesionálnemu futbalu dlhodobo darí vlastnými aktivitami budovať prostredie, ktoré má byť bezpečné, kultivované a dôstojné pre všetkých jeho účastníkov,“ citoval vyjadrenie predsedu disciplinárnej komisie Jiřího Matznera portál iDnes.cz.
Po kontumácii sa náskok Slavie pred Spartou na čele ligovej tabuľky stenčil na rozdiel piatich bodov. Do konca nadstavby o titul zostávajú ešte tri stretnutia, pričom Spartu čakal v utorok večer domáci súboj proti Viktorii Plzeň. Slavia sa o deň neskôr stretne pred zatvorenými domácimi tribúnami s Jabloncom.
Podľa generálneho riaditeľa Slavie Martina Říhu sa celková škoda odhaduje na 50 miliónov českých korún. Klub napokon obišiel vďaka rýchlemu jednaniu a prevzatiu zodpovednosti od dlhšieho uzatvorenia štadióna, horná hranica bola šesť zápasov. Slavia sa okrem toho rozhodla interne trestať, do odvolania uzatvorila tribúnu Sever a udelí doživotné zákazy vstupu na štadión. „Chcem adresovať posolstvo slušným fanúšikom, ktorí vbehli na trávnik. Po dohode s Políciou Českej republiky vyzývame tých, ktorí sa na ploche ničoho nedopustili, aby reagovali na výzvu Polície a prihlásili sa. S policajným riaditeľom máme dohodu, že k takýmto fanúšikom budeme pristupovať s primeranou mierou porozumenia. Pokiaľ nič neurobili, potenciálne nemusia byť obvinení z trestnej činnosti. Sme pri nich pripravení zvoliť tolerantnejší postup a zjemniť pohľad na tresty na kratšiu dobu,“ vyjadril sa šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.
Líder českej najvyššej súťaže doplatil na udalosti z víkendu aj v ďalšej sfére, príde totiž o plánovanú výstavbu tréningového centra v mestskej časti Šeberov. „Počas jednania nás zastihla správa, ktorá je priamym dôsledkom sobotňajších udalostí. Zastupiteľstvo nás prostredníctvom starostky informovalo, že ruší uznesenie, ktoré nám do budúcna umožňovalo tréningové zázemie pre náš A-tím. Sú s nami ochotní jednať len o mládežníckej akadémii a tréningovom centre pre mládežnícku časť klubu,“ informoval generálny riaditeľ Slavie.
Slavia viedla v závere pražského derby 3:2 a v prípade trojbodového zisku mohli prepuknúť majstrovské oslavy. Došlo k nim však predčasne, keďže v ôsmej z desiatich nadstavených minút musel hlavný rozhodca prerušiť hru, keď na ihrisko vybehli stovky domácich fanúšikov so svetlicami, ktorí si zrejme mysleli, že zápas sa už skončil. Organizátori ich zahnali späť na tribúny, no hráči medzitým odišli do šatní a nebolo jasné, či sa bude v stretnutí pokračovať. Domáci hráči sa po chvíli vrátili na trávnik, no hostia nie. Podľa českých médií tak urobili preto, že slovenského brankára Jakuba Surovčíka domáci fanúšikovia napadli a tvár mu obliali pivom. Okrem neho mali poraniť ďalšieho hráča Sparty. Po incidentoch oznámila Slavia doživotný zákaz vstupu na štadión pre fanúšika, ktorý napadol brankára Surovčíka.
SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie
Najlepším hráčom sezóny v Niké lige bol žilinský ostrostrelec. Kto sa dostal do najlepšej trojky?
