 Utorok 12.5.2026
 Meniny má Pankrác
 24hod.sk    Šport

12. mája 2026

Najlepším hráčom sezóny v Niké lige bol žilinský ostrostrelec. Kto sa dostal do najlepšej trojky?


Cenu pre najlepšieho hráča slovenskej ...



12.5.2026 (SITA.sk) - Cenu pre najlepšieho hráča slovenskej futbalovej I. ligy získal stredopoliar Michal Faško z MŠK Žilina.


Cenu pre najlepšieho hráča slovenskej futbalovej I. ligy získal stredopoliar Michal Faško z MŠK Žilina. Získal najviac hlasov v 4. ročníku ankety Únie futbalových profesionálov (ÚFP), v ktorej hlasovali futbalisti z najvyššej slovenskej súťaže.

Na tróne nahradil arménskeho legionára Tigrana Barseghjana zo Slovana Bratislava, čím "potvrdil pozíciu jedného z najkreatívnejších hráčov celej Niké ligy".

Do hlasovania sa zapojili hráči zo všetkých klubov I. ligy, čo zaručuje vysokú mieru objektivity a prestíže. Motto "Od hráčov pre hráčov" podčiarkuje fakt, že o víťazoch nerozhodujú štatistiky, ale reálna skúsenosť súperov a spoluhráčov z trávnikov.

Faško ovládol poradie v silnej konkurencii


V silnej konkurencii na popredných priečkach nechýbali ani ďalšie ofenzívne opory ligy.

V silnej konkurencii na popredných priečkach nechýbali ani ďalšie ofenzívne opory ligy. Druhé miesto obsadil útočník Slovana Bratislava Andraž Šporar, elitnú trojicu uzatvára Ammar Ramadan z Dunajskej Stredy.


Poradie v ankete Hráč sezóny 2025/2026:


• Michal Faško (MŠK Žilina)
• Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava)
• Ammar Ramadan (DAC 1904 Dunajská Streda)


V Jedenástke sezóny dominancia Slovana a DAC


Súčasťou vyhlásenia výsledkov je aj predstavenie najlepšej jedenástky v ročníku 2025/2026. Ide o "ideálnu" zostavu vyskladanú z hráčov, ktorí dostali na svojich postoch najviac hlasov.

V tohtoročnom výbere má najpočetnejšie zastúpenie ŠK Slovan Bratislava s piatimi hráčmi. Troch zástupcov má FC DAC 1904 Dunajská Streda a dvoch "dodal" MŠK Žilina.

"Hlasovanie samotných hráčov je najúprimnejším zrkadlom výkonov na ihrisku. Michal Faško si toto ocenenie zaslúžil svojou kreativitou a konštantnou formou počas celého ročníka,“ uviedol prezident ÚFP Ján Mucha.

Najlepšia zostava sezóny 2025/2026 podľa hráčov:


Dominik Takáč - Cesar Blackman, Kenan Bajrič (všetci ŠK Slovan Bratislava), Taras Kačaraba, Klemen Nemanič (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda) - Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Miroslav Káčer, Michal Faško (obaja MŠK Žilina), Ammar Ramadan (FC DAC 1904 Dunajská Streda) - Nino Marcelli, Andraž Šporar (obaja ŠK Slovan Bratislava)




Zdroj: SITA.sk - Najlepším hráčom sezóny v Niké lige bol žilinský ostrostrelec. Kto sa dostal do najlepšej trojky? © SITA Všetky práva vyhradené.

