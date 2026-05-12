Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Najlepším hráčom sezóny v Niké lige bol žilinský ostrostrelec. Kto sa dostal do najlepšej trojky?
Prvenstvo Michala Faška odzrkadľuje jeho dôležitú rolu v ofenzíve MŠK Žilina. Svojich kolegov v lige presvedčil najmä skvelým prehľadom v hre a efektivitou. Cenu pre najlepšieho hráča slovenskej ...
Cenu pre najlepšieho hráča slovenskej futbalovej I. ligy získal stredopoliar Michal Faško z MŠK Žilina. Získal najviac hlasov v 4. ročníku ankety Únie futbalových profesionálov (ÚFP), v ktorej hlasovali futbalisti z najvyššej slovenskej súťaže.
Na tróne nahradil arménskeho legionára Tigrana Barseghjana zo Slovana Bratislava, čím "potvrdil pozíciu jedného z najkreatívnejších hráčov celej Niké ligy".
Do hlasovania sa zapojili hráči zo všetkých klubov I. ligy, čo zaručuje vysokú mieru objektivity a prestíže. Motto "Od hráčov pre hráčov" podčiarkuje fakt, že o víťazoch nerozhodujú štatistiky, ale reálna skúsenosť súperov a spoluhráčov z trávnikov.
Faško ovládol poradie v silnej konkurencii
Prvenstvo Michala Faška odzrkadľuje jeho dôležitú rolu v ofenzíve MŠK Žilina. Svojich kolegov v lige presvedčil najmä skvelým prehľadom v hre a efektivitou.
V silnej konkurencii na popredných priečkach nechýbali ani ďalšie ofenzívne opory ligy. Druhé miesto obsadil útočník Slovana Bratislava Andraž Šporar, elitnú trojicu uzatvára Ammar Ramadan z Dunajskej Stredy.
Poradie v ankete Hráč sezóny 2025/2026:
• Michal Faško (MŠK Žilina)
• Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava)
• Ammar Ramadan (DAC 1904 Dunajská Streda)
V Jedenástke sezóny dominancia Slovana a DAC
Súčasťou vyhlásenia výsledkov je aj predstavenie najlepšej jedenástky v ročníku 2025/2026. Ide o "ideálnu" zostavu vyskladanú z hráčov, ktorí dostali na svojich postoch najviac hlasov.
V tohtoročnom výbere má najpočetnejšie zastúpenie ŠK Slovan Bratislava s piatimi hráčmi. Troch zástupcov má FC DAC 1904 Dunajská Streda a dvoch "dodal" MŠK Žilina.
"Hlasovanie samotných hráčov je najúprimnejším zrkadlom výkonov na ihrisku. Michal Faško si toto ocenenie zaslúžil svojou kreativitou a konštantnou formou počas celého ročníka,“ uviedol prezident ÚFP Ján Mucha.
Najlepšia zostava sezóny 2025/2026 podľa hráčov:
Dominik Takáč - Cesar Blackman, Kenan Bajrič (všetci ŠK Slovan Bratislava), Taras Kačaraba, Klemen Nemanič (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda) - Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Miroslav Káčer, Michal Faško (obaja MŠK Žilina), Ammar Ramadan (FC DAC 1904 Dunajská Streda) - Nino Marcelli, Andraž Šporar (obaja ŠK Slovan Bratislava)
Slavia kontumačne prehrala so Spartou, dostala maximálnu pokutu
Dembélé opäť najlepším hráčom sezóny vo Francúzsku, Mbappé vyšiel naprázdno
