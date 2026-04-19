19. apríla 2026

Slováci nakupujú online viac než kedykoľvek predtým, rast ťahá aj vyššia hodnota objednávok


Tagy: E-commerce E-shop

Slovenský e-commerce sektor vstúpil do roka 2026 vo výrazne lepšej kondícii než pred rokom. Údaje spoločnosti



gettyimages 623205372 676x450 19.4.2026 (SITA.sk) - Slovenský e-commerce sektor vstúpil do roka 2026 vo výrazne lepšej kondícii než pred rokom. Údaje spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje technické riešenia pre tisíce domácich e-shopov, ukazujú, že online predaj pokračuje v rastovom trende a ťaží nielen z vyššieho počtu objednávok, ale aj zo zmeny nákupného správania zákazníkov.

Obraty e-shopov výrazne stúpli


V prvom štvrťroku dosiahli e-shopy na tejto platforme celkový obrat 153 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 126 miliónov eur. Medziročný nárast tak presiahol 21 percent, čo naznačuje, že online predaj si aj po pandemickom období udržiava silnú dynamiku. Rast pritom nebol výsledkom jediného faktora, ale kombinácie vyššieho počtu obchodov, rastúceho dopytu a ochoty zákazníkov míňať viac.

Zvýšil sa aj počet objednávok, ktorý dosiahol 1,7 milióna, teda približne o 13 percent viac ako pred rokom. Ešte výraznejší posun však vidno pri priemernej hodnote nákupu. Tá medziročne stúpla o viac ako sedem percent na úroveň 90 eur.

Tento vývoj naznačuje, že spotrebitelia nielen častejšie nakupujú online, ale zároveň si do košíkov vkladajú viac položiek alebo siahajú po drahších produktoch. Nejde pritom len o dôsledok inflácie, ktorá sa pohybuje na nižších úrovniach, ale aj o postupný presun väčšej časti spotreby do digitálneho prostredia.

Zberateľstvo zažíva mimoriadny boom


Zaujímavý je aj pohľad na jednotlivé segmenty. Mimoriadne dynamický rast zaznamenalo zberateľstvo, ktorého tržby medziročne vyskočili až o 139 percent. Tento trend súvisí s rastúcou popularitou zberateľských predmetov, ako sú hracie kartičky či limitované edície, ktoré už dávno nie sú len doménou detí. Stále viac ich kupujú dospelí fanúšikovia, motivovaní kombináciou nostalgie, popkultúry a investičného potenciálu.

Silný rast zaznamenal aj segment stavebnín, kde sa tržby zvýšili o 41 percent. Online predaj v tomto prípade ťaží najmä z praktických výhod. „Online si ľudia okamžite môžu porovnať ceny, dostupnosť aj parametre a nemusia obiehať viacero predajní. Veľkou výhodou je doručenie priamo na stavbu, takže objednanie cez internet šetrí nielen čas, ale často zjednodušuje aj logistiku,“ vysvetľuje Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet. Rast v tomto segmente môže súvisieť aj s pokračujúcimi investíciami domácností do bývania či rekonštrukcií.

Podobne pozitívny vývoj vidno aj v oblasti športu a turistiky, kde obrat stúpol o tretinu. Odráža to širší trend rastúceho záujmu o aktívny životný štýl a trávenie voľného času v prírode, ktorý sa v posledných rokoch posilňuje naprieč Európou.

Nie všetky segmenty však zaznamenali rast. Výrazný pokles, približne o polovicu, evidujú e-shopy s erotickým tovarom, ako aj predajcovia tlačených kníh a časopisov. Aj keď ide o citeľný prepad, v prípade kníh to neznamená zásadný obrat v preferenciách čitateľov. „Napriek tomuto poklesu však stále platí, že Slováci kupujú aj v súčasnosti násobne viac tlačených ako elektronických či audiokníh,“ dopĺňa Auxtová.


Zdroj: SITA.sk - Slováci nakupujú online viac než kedykoľvek predtým, rast ťahá aj vyššia hodnota objednávok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: E-commerce E-shop
Kauza Daniela Tupého pokračuje, súd sa po rokoch vracia k ďalším svedkom
Litva a Lotyšsko nedovolia Ficovi preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy, premiér hovorí, že si nájde inú trasu – VIDEO

