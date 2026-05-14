|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 14.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bonifác
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. mája 2026
Slovenská filharmónia predstavila program 61. ročníka BHS
Najvýznamnejší medzinárodný hudobný festival na Slovensku zameraný na interpretáciu klasickej hudby sa uskutoční od 23. septembra do 11. októbra.
Zdieľať
Slovenská filharmónia (SF) predstavila vo štvrtok program 61. ročníka Bratislavských hudobných slávností (BHS). Najvýznamnejší medzinárodný hudobný festival na Slovensku zameraný na interpretáciu klasickej hudby sa uskutoční od 23. septembra do 11. októbra. Ako informoval generálny riaditeľ SF Marián Turner, v bratislavskej Redute by malo odznieť 20 koncertov domácich a zahraničných interpretov, ďalšie sa uskutočnia v Dome umenia v Piešťanoch.
Slovenská filharmónia ako rezidenčný orchester BHS má na festivale tri koncerty. Otvárací koncert zaznie pod taktovkou austrálskej dirigentky Simone Young, sólistom bude japonský klavirista Mao Fujita. Ako uviedol Turner, festival otvorí dielo slovenského skladateľa - Koncertná predohra Es dur Jána Levoslava Bellu, ktorou si organizátori pripomenú 90. výročie úmrtia skladateľa.
Aj ďalšie dielo, Koncert pre klavír a orchester č. 21 C dur, bude pripomienkou, tentoraz hudobného génia, ktorý sa narodil pred 270 rokmi - Wolfganga Amadea Mozarta. Slávnostnú atmosféru otváracieho koncertu podporia tóny 1. symfónie „Titan“ Gustava Mahlera. Tomuto skladateľov a jeho majestátnej Symfónii č. 2 c mol „Vzkriesenie“ bude patriť aj záver BHS, na ktorom sa SF a Slovenský filharmonický zbor predstaví pod taktovkou Yutaka Sado.
Turner tiež pripomenul, že v posledných rokoch sa súčasťou programu BHS stalo koncertné uvedenie opery. Tento rok sa dramaturgia rozhodla zaradiť Belliniho operu Kapuletovci a Montekovci. Pôjde vôbec o prvé uvedenie tohto diela v Bratislave. Naštuduje ho taliansky dirigent Gianluca Capuano a BHS uvedením tejto opery vzdajú hold umeniu opernej divy Edity Gruberovej, ktorá by sa v decembri dožila osemdesiatky.
Festival si vo svojom programe pripomenie aj ďalšie jubileá - 75. narodeniny legendárneho tenoristu, pedagóga a organizátora Petra Dvorského, koncertami vzdá tiež hold hudobnému skladateľovi, teoretikovi a pedagógovi Vladimírovi Godárovi.
Zahraničných interpretov BHS 2026 predstavila hlavná manažérka festivalu Izabela Pažítková. Na festivale budú účinkovať Česká filharmónia pod vedením rodáčky z Hongkongu Elim Chan so sólistom, huslistom Gilom Shahamom, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Ríma s dirigentom Stanislavom Kochanovskym, ktorý sa v Redute predstaví prvýkrát, a so sólistom Nikolajom Luganskym. Po dvoch rokoch zavíta do Bratislavy The Cleveland Orchestra pod vedením Franza Welsera-Mösta, ktorý stál na čele orchestra 25 rokov. Svoje umenie predvedie aj klavirista Arcadi Volodos či Janáčkova filharmónia Ostrava s Danielom Raiskinom a klaviristom Lukášom Vondráčkom.
Z komorných orchestrov s výraznou sólistickou osobnosťou Pažítková vyzdvihla súbor Il Pomo d'Oro, komorný orchester historických nástrojov so sídlom vo Švajčiarsku, ktorý sa predstaví s tenoristom Michaelom Spyresom. Na BHS vystúpi aj grécky huslista Leonidas Kavakos, so Slovenským komorným orchestrom bude interpretovať Mozarta.
Zo slovenských interpretov sa návštevníci BHS môžu tešiť aj na Štátny komorný orchester Žilina so Speváckym zborom Lúčnica, sólistami a dirigentom Petrom Valentovičom, ktorí v Koncertnej sieni SF uvedú Mozartovo Requiem. V programe BHS figuruje aj recitál husľového virtuóza Dalibora Karvaya, ktorého program bude sprevádzať izraelský klavirista Itamar Golan.
Podrobný program 61. ročníka BHS nájdu záujemcovia na www.filharmonia.sk.
Prečítajte si tiež
HONOR Magic8 Pro medzi prvými zariadeniami s podporou Android 17 Beta 3 pre vývojárov