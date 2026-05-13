Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
HONOR Magic8 Pro medzi prvými zariadeniami s podporou Android 17 Beta 3 pre vývojárov
Globálna spoločnosť v oblasti ekosystému AI zariadení HONOR dnes oznámila, že HONOR Magic8 Pro bude patriť medzi prvé zariadenia v odvetví, ktoré budú podporovať Android 17 Beta 3.
To umožní vývojárom testovať nové funkcie, ladiť kompatibilitu aplikácií a plynule integrovať svoje aplikácie pre prácu s vlajkovou loďou značky HONOR.
Koncovým používateľom sľubuje Android 17 výrazne intuitívnejší, bezpečnejší a personalizovanejší zážitok zo smartfónu. Najnovšie vylepšenia v Beta 3 prinášajú plynulý multitasking vďaka systémovému rozšíreniu funkcie Bubbles, zjednodušené rýchle nastavenia pre rýchlejšiu správu konektivity a robustné nástroje na ochranu súkromia pri nahrávaní obrazovky a zdieľaní polohy.
Okrem toho budú používatelia profitovať z hlbších možností prispôsobenia používateľského rozhrania, lepšieho vizuálneho komfortu prostredníctvom detailného nastavenia tmavého režimu a možnosti odomknúť profesionálnu fotografiu s novou podporou RAW14, čo im poskytne bezprecedentnú kontrolu nad každodennou interakciou so zariadením.
Bubliny sú teraz dostupné v celom systéme
S Android 17 Beta 3 prechádza multitasking masívnym vylepšením prostredníctvom novo rozšírenej funkcie Bubbles. Vývojári teraz môžu optimalizovať akúkoľvek aplikáciu tak, aby bežala na tejto platforme plávajúcich okien. To umožňuje aplikáciám rýchle minimalizovanie do plávajúcej ikony a ich opätovné vyvolanie z akéhokoľvek miesta na obrazovke, čo vytvára plynulý zážitok pri multitaskingu. Táto funkcia je obzvlášť prospešná pre maximalizáciu produktivity, pretože umožňuje používateľom mať dôležité nástroje ľahko dostupné pri navigácii v iných aplikáciách.
Kvalita profesionálnej fotografie s RAW14
Ako doplnok k AiMAGE kamerovému systému v HONOR Magic8 Pro zavádza Android 17 Beta 3 natívnu podporu pre obrazový formát RAW14. Tento 14-bitový formát na jeden kanál, uznávaný ako de facto priemyselný štandard pre špičkovú digitálnu fotografiu, umožňuje aplikáciám spracovávať husté a nekomprimované obrazové dáta. Pre vývojárov to znamená, že fotografické a editačné aplikácie tretích strán môžu teraz naplno využívať pokročilú výpočtovú optiku a masívne senzory HONOR Magic8 Pro na zachytávanie, spracovanie a export fotografií s profesionálnou čistotou, dynamickým rozsahom a presnosťou farieb.
Vylepšené prispôsobenie používateľského rozhrania a zážitky z médií
Android 17 Beta 3 tiež zavádza hlbšie možnosti prispôsobenia používateľského rozhrania, čím dáva vývojárom aj používateľom väčšiu kontrolu nad vizuálnym zážitkom. Vývojári teraz môžu prispôsobiť vizuálnu prezentáciu funkcie Photo Picker úpravou pomeru strán mriežky – napríklad prechodom zo štandardného štvorca 1:1 na portrétne zobrazenie 9:16. Používatelia sa teraz môžu s novou aktualizáciou rozhodnúť skryť popisky aplikácií, aby si vytvorili čistejšie a minimalistickejšie rozhranie svojej domovskej obrazovky.
Zjednodušené ovládanie systému a nahrávanie obrazovky
Menu rýchlych nastavení bolo vylepšené tak, že rozdelilo Wi-Fi a mobilné dáta do dvoch samostatných, vyhradených dlaždíc, čo používateľom umožňuje prepínať obidve pripojenia jediným okamžitým klepnutím. Okrem toho aktualizácia prináša redizajnované menu nahrávania obrazovky v tvare pilulky. Toto zjednodušené používateľské rozhranie teraz umožňuje používateľom jednoducho si vybrať, či chcú nahrávať celú obrazovku alebo konkrétnu aplikáciu, čím sa zvyšuje použiteľnosť aj súkromie počas nahrávania.
Rozšírený tmavý režim
Pre zabezpečenie optimálneho vizuálneho komfortu a čitateľnosti aplikácií zavádza Android 17 Beta 3 nové detailné ovládacie prvky pre rozšírený tmavý režim. Zatiaľ čo systém môže vynútiť tmavú tému v nepodporovaných aplikáciách kvôli šetreniu batérie a zníženiu namáhania očí, používatelia majú teraz prístup k nastaveniam pre každú aplikáciu zvlášť. To im umožňuje manuálne zakázať vynútený tmavý režim pre konkrétne aplikácie, kde by rozšírená téma mohla spôsobiť problémy so zobrazením alebo čitateľnosťou, čím sa ponúka lepšia rovnováha medzi systémovou estetikou a funkčnosťou jednotlivých aplikácií.
Súkromie a bezpečnosť novej generácie
Na fronte bezpečnosti prináša Beta 3 robustné ochrany, ktoré dávajú používateľom väčšiu kontrolu nad ich dátami. Nové systémové lokalizačné tlačidlo umožňuje aplikáciám požiadať o prístup k presnej polohe iba pre aktuálnu reláciu, čím sa výrazne minimalizuje nepotrebné sledovanie na pozadí. Android 17 Beta 3 tiež posilňuje bezpečnosť zariadenia blokovaním prístupu k lokálnej sieti v predvolenom nastavení a presadzovaním dynamického načítania kódu len na čítanie, aby sa zabránilo injekčným útokom. Okrem toho aktualizácia pripravuje ekosystém Android na budúcnosť prijatím post-kvantovej kryptografie (PQC) prostredníctvom novej hybridnej schémy podpisovania APK, čím zabezpečuje, že aplikácie zostanú v bezpečí pred vyvíjajúcimi sa digitálnymi hrozbami.
HONOR potvrdzuje záväzok voči vývojárom
HONOR Magic8 Pro už teraz nastavuje vysokú latku pre vlajkové smartfóny plynulou integráciou priekopníckeho AiMAGE kamerového systému, ultra-rýchlej mobilnej platformy Snapdragon 8 Elite Gen 5 a masívnej 6 270 mAh HONOR kremíkovo-uhlíkovej batérie. Keďže vývojári pokračujú vo využívaní nástrojov v rámci Android 17 Beta 3, HONOR Magic8 Pro je pripravený stať sa ešte výkonnejším a plynule spájať svoj špičkový hardvér s najnovšími softvérovými inováciami, aby odomkol nové možnosti pre globálnych používateľov.
Sprístupnením Android 17 Beta vývojárom pracujúcim s HONOR Magic8 Pro spoločnosť HONOR potvrdzuje svoj záväzok podporovať vývojárov pri adaptácii a optimalizácii ich aplikácií pre Android s cieľom poskytnúť najlepší používateľský zážitok. To tiež podčiarkuje hlboký kolaboratívny vzťah spoločnosti HONOR so spoločnosťou Google a jej odhodlanie zabezpečiť hladké spustenie oficiálneho vydania Android 17.
Vývojári môžu nájsť pokyny na aktualizáciu na našej oficiálnej webovej stránke.
