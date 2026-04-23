Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vojtech
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. apríla 2026

Slovenskí hokejisti do 18 rokov vyhrali na domácich MS proti Nórsku 6:1



Po dvoch zápasoch majú na svojom konte 6 bodov a priebežne vedú skupinu A. Ďalší zápas odohrajú Slováci v sobotu proti Fínsku.



Slovenskí hokejisti do 18 rokov vyhrali na domácich MS proti Nórsku 6:1

Slováci do zápasu vstúpili v 1. tretine gólmi Jakuba Floriša a Tomáša Seliča. Nóri síce v druhej tretine znížili, slovenskej osemnástke prinavrátil dvojgólové vedenie Michal Jakubec. V tretej tretine ešte prikrášlili výsledok Ivan Matta, Maxim Šimko a svojím druhým presným zásahom Tomáš Selič.

MS do 18 rokov – skupina A:

Slovensko – Nórsko 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Góly: 1. Floriš (Jakubec, Botka), 7. Selič (Bereš), 38. Jakubec (Šramatý), 45. Matta, 46. Šimko (Válek, Bernát), 53. Selič (Goljer, Požgay) – 26. Jones-Nilsson (Kjolmoen, Dimitriev-Jensen). Rozhodcovia: Heidemann (USA), Pilný (ČR) – Brüggemann (Nem.), Rigoni (Tal.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3659 divákov

Slovensko: Hrenák – Goljer, Kovalčík, Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Stančík – Kazda, Šimko, Matta – Karšay, Bernát, Válek – Potočka, Tariška, Ozogány – Šramatý, Selič, Jakubec – Melicherík

Nórsko: Aas – Tollefsen, Juntti, Berg, Seather, Martinsen, Dimitriev-Jensen, Backlund – Caspersen-Snilsberg, Aaram-Olsen, Haglund – Jones-Nilsson, Sivertsen-Andresen, Kjolmoen – Bjorland, Johansen, Gulbrandsen – Kvernstad, Kalinka, Nergaard – Aase-Stensland

správu budeme aktualizovať


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
SKVELÝ VSTUP: Slovenskí hokejisti na úvod MS18 zdolali Kanadu 2:1, rozhodol Kazda

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 