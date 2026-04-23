Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
Slovenskí hokejisti do 18 rokov vyhrali na domácich MS proti Nórsku 6:1
Po dvoch zápasoch majú na svojom konte 6 bodov a priebežne vedú skupinu A. Ďalší zápas odohrajú Slováci v sobotu proti Fínsku.
Slováci do zápasu vstúpili v 1. tretine gólmi Jakuba Floriša a Tomáša Seliča. Nóri síce v druhej tretine znížili, slovenskej osemnástke prinavrátil dvojgólové vedenie Michal Jakubec. V tretej tretine ešte prikrášlili výsledok Ivan Matta, Maxim Šimko a svojím druhým presným zásahom Tomáš Selič.
MS do 18 rokov – skupina A:
Slovensko – Nórsko 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Góly: 1. Floriš (Jakubec, Botka), 7. Selič (Bereš), 38. Jakubec (Šramatý), 45. Matta, 46. Šimko (Válek, Bernát), 53. Selič (Goljer, Požgay) – 26. Jones-Nilsson (Kjolmoen, Dimitriev-Jensen). Rozhodcovia: Heidemann (USA), Pilný (ČR) – Brüggemann (Nem.), Rigoni (Tal.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3659 divákov
Slovensko: Hrenák – Goljer, Kovalčík, Botka, Floriš, Požgay, Bereš, Stančík – Kazda, Šimko, Matta – Karšay, Bernát, Válek – Potočka, Tariška, Ozogány – Šramatý, Selič, Jakubec – Melicherík
Nórsko: Aas – Tollefsen, Juntti, Berg, Seather, Martinsen, Dimitriev-Jensen, Backlund – Caspersen-Snilsberg, Aaram-Olsen, Haglund – Jones-Nilsson, Sivertsen-Andresen, Kjolmoen – Bjorland, Johansen, Gulbrandsen – Kvernstad, Kalinka, Nergaard – Aase-Stensland
správu budeme aktualizovať
