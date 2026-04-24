 Piatok 24.4.2026
 Meniny má Juraj
 Šport

24. apríla 2026

NHL: Carolina zvíťazila v Ottawe,Colorado v Los Angeles a Buffalo v Bostone



Hokejisti Caroliny a Colorada sú krok od postupu do 2. kola play off NHL.



Hokejisti Caroliny a Colorada sú krok od postupu do 2. kola play off NHL. Hurricanes zvíťazili v noci na piatok v Ottawe 2:1 a vedú v sérii 3:0 na zápasy rovnako ako hráči Avalanche po triumfe v Los Angeles 4:2. Buffalo uspelo v Bostone 3:1 a ujalo sa vedenia v sérii 2:1.


Carolina išla do vedenia v 6. minúte, keď aj v treťom zápase tejto série otvoril skóre Logan Stankoven. Stal sa prvým hráčom v klubovej histórii, ktorému sa to podarilo. Rekord NHL drží Michel Goulet, ktorý v roku 1985 otvoril v drese Quebecu Nordiques skóre v štyroch zápasoch play off za sebou. „Vždy pomôže, keď sa dostanete do vedenia, spadne z vás tlak a hrá sa lepšie. Vedeli sme, že doma na nás vybehnú, ale my sme chceli tento zápas ukradnúť pre seba a je skvelé, že sa nám to podarilo," povedal Stankoven pre nhl.com. Senators vyrovnali v 37. minúte na 1:1, keď Drake Batherson prekonal Frederika Andersena bekhendovou strelou. Už o minútu a 23 sekúnd neskôr však skóroval Jackson Blake a jeho zásah bol napokon víťazný, pretože v záverečnej dvadsaťminútovke už gól nepadol. „Bol to zvláštny zápas, veľa presiloviek, nemalo to dobré tempo. Je však dôležité, že sme to zvládli," povedal útočník Hurricanes Taylor Hall. Brankár Andersen prispel k víťazstvu 21 zákrokmi. Zápas pre zranenie nedohral obranca prvej formácie Ottawy Jake Sanderson, ktorý po strete s Hallom v druhej tretine odohral už len dve striedania, ale potom odišiel do šatne. „Verím, že sa ešte nakopneme, musíme hrať svoju hru. Dali sme len tri góly v troch zápasoch, to je málo na to, aby sme boli úspešní," povedal útočník Ottawy Tim Stützle. Štvrtý zápas je na programe v sobotu večer.

Kings doma ani raz neviedli, Colorado dostal definitívne do vedenia Cale Makar v 32. minúte gólom na 2:1. Výsledok pečatil do prázdnej bránky Brock Nelson. Skóre duelu otvoril kapitán Avalanche Gabriel Landeskog, potom vyrovnal Trevor Moore. Na Makarov gól nadviazal Artturi Lehkonen, ktorý zvýšil na 3:1 pre najlepší tím základnej časti a potom už len Adrian Kempe znížil na 2:3. Víťazstvo Colorada vychytal Scott Wedgewood, ktorý zaznamenal 24 zákrokov, „lavíny" môžu postup do 2. kola spečatiť v noci na pondelok.

Buffalo po dvoch tretinách prehrávalo v Bostone 0:1, keď Bruins dostal do vedenia Tanner Jeannot, ktorý strelil svoj prvý gól v play off v kariére. Zlomový moment nastal v polovici druhej tretiny, keď mohol ísť Boston do vedenia 2:0. Viktor Arvidsson však nevyužil trestné strieľanie a o 68 neskôr vyrovnal na 1:1 obranca Bowen Byram. „Bol to jednoznačne zlomový bod zápasu," povedal tréner Buffala Lindy Ruff. Sabres dokonali obrat v tretej tretine, víťazný zásah na 2:1 zaznamenal v 45. minúte Alex Tuch a do prázdnej bránky poistil víťazstvo Noah Östlund, ktorý vo svojom debutovom zápase v play off zaznamenal aj asistenciu. „V tejto aréne sa nehrá ľahko, doma sú silní. Chceli sme to však odpracovať, ísť naplno a hovorili sme si, že nás nepoloží ani to, keby sme prehrávali. Veľmi si veríme, sme sebavedomý tím," povedal Tuch. V bránke Sabres sa predstavil Alex Lyon, ktorý vystriedal Ukka-Pekku Luukkonena v úvode tretej tretiny druhého zápasu a zaznamenal 24 zákrokov. Boston druhýkrát v tejto sérii prehral zápas, v ktorom viedol. „V play off rozhodujú chyby a spravili sme ich viac ako súper. Našou úlohou je dať sa dokopy a pripraviť sa na ďalší zápas," povedal brankár Bruins Jeremy Swayman, ktorý zaznamenal 25 zákrokov. Štvrtý zápas sa hrá v nedeľu večer opäť v Bostone.

NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/

štvrťfinále Východnej konferencie:

Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 37. Batherson (Cousins) - 6. Stankoven (Hall, Robinson), 38. Blake (Miller, Hall). Brankári: Ullmark - Andersen, strely na bránku: 22:27.

/stav série: 0:3/



Boston Bruins – Buffalo Sabres 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Góly: 24. Jeannot (McAvoy) - 31. Byram (Östlund, Power), 45. Tuch (Krebs, Byram), 59. Östlund (Quinn). Brankári: Swayman - Lyon, strely na bránku: 25:28.

/stav série: 1:2/



štvrťfinále Západnej konferencie:

Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Góly: 26. Moore (Byfield, Laferriere), 56. Kempe (Panarin, Laferriere) - 6. Landeskog (Roy, Manson), 33. Makar (Toews, Lehkonen), 48. Lehkonen, 58. Nelson. Brankári: Forsberg - Wedgewood, strely na bránku: 26:23.

/stav série: 0:3/


