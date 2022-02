Slovenskí hokejisti po návrate z Pekingu oslávia bronz, s fanúšikmi sa stretnú v uliciach Bratislavy

Okružná jazda mestom aj oslavy

O úspech sa chcú podeliť s fanúšikmi

Trasa kabriobusu je už známa

Pripravené sú aj náhradné trasy MHD

22.2.2022 -Slovenská hokejová reprezentácia sa po zisku bronz na ZOH 2022 v čínskom Pekingu vráti na Slovensko va v Bratislave sa uskutoční slávnostné privítanie národného tímu."V diskusii s Úradom verejného zdravotníctva SR sa podarilo nájsť spôsob, ako takúto akciu zorganizovať v rámci aktuálne platných opatrení," informuje Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na svojom webe.Oslavy sa pre fanúšikov začnú v utorok 22.2. popoludní, kedy príde na rad okružná jazda kabrioautobusu s hráčmi ulicami hlavného mesta, ktorá sa zakončí oslavami na pódiu na bratislavskom Námestí SNP."V tejto súvislosti žiadame všetkých fanúšikov, ktorí sa chystajú prísť a zažiť historické chvíle, aby mali počas podujatia nasadené respirátory a svojím správaním minimalizovali riziko nákazy koronavírusom," upozornil zväz."Dosiahli sme historický úspech a o radosť z neho sa chceme podeliť s našimi fanúšikmi, ktorí naň dlho čakali. V spolupráci s úradmi a ďalšími zložkami vyvíjame maximálne úsilie, aby sme oslavy mohli zorganizovať. Chlapci sa na Slovensko veľmi tešia,“ povedal prezident SZĽH a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.Z dôvodu príchodu slovenských bronzových hokejistov zo ZOH v Pekingu môže prísť popoludní v centre Bratislavy k obmedzeniu dopravy. Hlavné mesto na to upozorňuje na sociálnej sieti.Trasa kabriobusu s hokejistami začne o 15:30 pred hotelom Double Tree by Hilton a skončí zhruba o 16:30 na Námestí SNP, kde sa bude konať hlavný program osláv. Mesto odporúča využiť na dopravu do centra električky.„Rešpektujte platné protipandemické opatrenia, organizátorov a aj pokyny mestských policajtov, ktorí budú na mieste dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku," vyzýva magistrát.Vodičom, ktorí využívajú parkovacie miesta na námestí alebo v jeho okolí, odporúčajú zvážiť odjazd s vozidlami ešte pred začatím podujatia.„V prípade veľkého záujmu fanúšikov môže prísť k pozastaveniu premávky električiek cez Námestie SNP," konštatuje mesto s tým, že Dopravný podnik Bratislava (DPB) pripravil náhradné trasy liniek mestskej hromadnej dopravy.„Ak takáto situácia nastane, aktuálne informácie nájdete na webových stránkach DPB, sociálnych sieťach a outdoorových svetelných tabuliach," dodáva mesto.