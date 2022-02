Hokej: Ramsayho stávka na mladosť slávila úspech

Hokejový turnaj na ZOH priniesol už po druhý raz za sebou nečakanú medailovú radosť. V Pjongčangu 2018 zaujal výkon nemeckej reprezentácie, ktorá podľahla až vo finále tímu Olympijských športovcov z Ruska, v Pekingu zasa hokejová verejnosť oslavovala mladý tím Slovenska.



Už pred zverejnením nominácie na ZOH 2022 uviedol asistent trénera Andrej Podkonický pre TASR v jednom z rozhovorov, že žiadny iný kouč by na MS do Rigy nevzal taký mladý tím. Slovensko poslalo na májový svetový šampionát svoj historicky najmladší tím, jeho vekový priemer bol 24,75 roku. A tréner Craig Ramsay razil filozofiu omladenia kádra aj pri tvorbe nominácie na ZOH.



Kanadský odborník neváhal zobrať do Pekingu dvojicu 17-ročných talentov Šimona Nemca a Juraja Slafkovského a pod piatimi kruhmi sa predstavil napokon aj 19-ročný obranca Samuel Kňažko. A to aj napriek tomu, že sa mu na konci roka 2021 skomplikovala situácia v klube. Z TPS Turku putoval do kanadskej juniorskej súťaže do tímu Seattle Thunderbirds (WHL). Sám hráč sa vtedy vyjadril, že ani nedúfa, že sa dostane na olympiádu.



V Pekingu si najmenej z tejto trojice zahral Šimon Nemec, no Ramsaymu vyšla stávka na Juraja Slafkovského. Mladý útočník ohúril hokejový svet, v siedmich zápasoch nastrieľal sedem gólov a vypýtal si cenu pre najlepšieho útočníka i MVP turnaja. Nepresadil sa iba vo štvrťfinále proti Fínom. Zaujal najmä drzosťou v útočnom pásme, odvahou pri hre jeden na jedného a po tom, ako ho tréneri presunuli do prvej formácie medzi Mareka Hrivíka a Petra Cehlárika, bol ešte viac hokejovo drzý. Práve Cehlárika vyhlásili na májovom šampionáte za najlepšieho útočníka, teraz má turnaj ešte menej očakávanú hviezdu.

Na snímke hokejista Slovenska Juraj Slafkovský skóruje do prázdnej brány v zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022.

Foto: TASR Jaroslav Novák

Zaujímavosťou je, že z domácej Tipos extraligy sa na ZOH dostali piati hráči - Peter Zuzin, Samuel Takáč, Adrián Holešinský, Pavol Regenda a Nemec. Desať hráčov bolo z českej extraligy, šiesti z KHL, dvaja z najvyššej švajčiarskej súťaže a jeden z fínskej. Aj preto stúpne kredit najvyššej súťaže na Slovensku, čo si po nástupe do funkcie prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) želal Miroslav Šatan.Slováci na turnaji naplno ukázali aj Ramsayho ofenzívnu filozofiu - držať puk a hrať v súperovom pásme. Vo všetkých siedmich zápasoch na ZOH 2022 prestrieľali svojho súpera. Kanadský kouč prišiel pod Tatry s cieľom dať národnému tímu novú tvár. Na turnaji v Pekingu povedal svojim zverencom pred štvrťfinále s USA, aby sa nebáli hrať. "Hokej je o chybách. Preto nehovoríme hráčom: ´zostaňte vzadu a buďte opatrní´. Naopak chceme, aby do toho šliapali a útočili. Strieľali, čakali na dorážky a hrali agresívne. Do zápasu ideme s tým, aby sme vyhrali."A presne to ukázali v súboji o bronz. Ich aktívna hra na prelome druhej a tretej tretiny nedovolila súperom dlhé minúty ani vystreliť na bránku. A Slováci nehrali zatiahnutí, ani keď viedli 2:0, aj v záverečnej tretine podnikali neustále nájazdy na Larsa Johanssona a Švédom tak nedovolil vypracovať si tlak.