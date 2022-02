Djokovič má za sebou úspešný vstup do tohtoročnej sezóny, v Dubaji zdolal Musettiho (video)

Spravil niekoľko chýb za sebou

Murrayov zápas trval takmer tri hodiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2022 - Srbský tenista Novak Djokovič má za sebou úspešný prvý zápas v tomto kalendárnom roku. Jednotka mužského svetového rebríčka ho však absolvovala omnoho neskôr, ako pôvodne plánovala. Známa je sága 34-ročného Belehradčana v Austrálii a jeho deportácia pred začiatkom grandslamového turnaja Australian Open v Melbourne.A až mesiac po vynútenom odchode od "protinožcov" sa Djokovič dostal na súťažný kurt. Stalo sa tak na turnaji ATP v Dubaji, v pondelok v Spojených arabských emirátoch zdolal Taliana Lorenza Musettiho 6:3, 6:3."Som spokojný so svojou hrou, najmä po tom, ako som súťažný duel neabsolvoval dva a pol či tri mesiace," povedal Srb po postupe cez Taliana ešte priamo na kurte."Boli tam okamihy, kedy som hral výborne, ale boli tam aj pasáže, počas ktorých som spravil niekoľko nevynútených chýb za sebou. To sa však dalo očakávať v mojom prvom zápase po dlhom čase," dodal. Súperom Djokoviča v ďalšom súboji bude Rus Karen Chačanov alebo Austrálčan Alex de Minaur.V Dubaji tiež v prvom súboji uspel Andy Murray, pre ktorého to bol na tomto podujatí prvý víťazný duel od zisku titulu v roku 2017.Skúsený Brit sa v prvom kole poriadne natrápil s austrálskym kvalifikantom Christopherom O'Connellom, ktorého zdolal 6:7 (4), 6:3, 7:5 a zápas trval takmer tri hodiny.