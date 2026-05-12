12. mája 2026

Slovenskí hokejisti sa stretli pred odchodom na MS, záverečná nominácia ešte nie je známa – VIDEO


V slovenskom kádri je len päť hráčov, ktorí sa vo februári predstavili na ZOH v Miláne - Samuel Hlavaj, Patrik Koch, Adam Liška, Oliver Okuliar a Martin Pospíšil.



12.5.2026 (SITA.sk) - V slovenskom kádri je len päť hráčov, ktorí sa vo februári predstavili na ZOH v Miláne - Samuel Hlavaj, Patrik Koch, Adam Liška, Oliver Okuliar a Martin Pospíšil.


Slovenská hokejová reprezentácia už vo štvrtok 14. mája odcestuje do dejiska tohtoročných majstrovstiev sveta a od utorka 12. mája sa spoločne pripravuje v Bratislave.

Tréner Vladimír Országh ešte nemá k dispozícii celý káder. Už v utorok sa k tímu pripojí útočník Filip Mešár, v stredu 13. mája príde Martin Chromiak a priamo do Švajčiarska pricestuje vo štvrtok obranca Jozef Viliam Kmec.

V Bratislave sú už všetci hokejisti, ktorí absolvovali minulotýždňové prípravné stretnutia v Spišskej Novej Vsi proti Dánom a okrem nich aj útočník Oliver Okuliar, ktorý mal po zisku švédskeho titulu voľno.

Skúška ohňom


"Máme mladý tím a na turnaj ideme s pokorou, no zároveň odvážne. Radi by sme tam ukázali, že máme kvalitu," prezradil Okuliar. O mladom tíme hovoril aj hlavný kouč Országh a prezradil, že definitívna nominácia na MS bude známa v stredu večer alebo vo štvrtok ráno.

"Nemôžeme mať iný cieľ ako prienik do Top 8, teda do štvrťfinále. To všetko napriek tomu, že máme mladší tím. Pre viacerých mladých hráčov a nováčikov to bude skúška ohňom a pre slovenský hokej investícia do budúcnosti," uviedol.

Počas prípravy na svetový šampionát absolvovali slovenskí hokejisti osem zápasov a dosiahli v nich tri víťazstvá a päť prehier. Pozitívom je, že generálka na MS 2026 im vyšla a Dánov zdolali 4:2.

Mladí majú tiež kvalitu


Prvý duel vo Švajčiarsku odohrajú Slováci v sobotu 16. mája od 12.20 h proti Nórom. O deň neskôr v rovnakom čase vyzvú Talianov, nasledovať budú súboje proti Slovincom (19. mája o 20.20 h), Dánom (21. mája o 20.20 h), Čechom (23. mája o 16.20 h), Kanaďanom (24. mája o 20.20 h) a Švédom (26. mája o 16.20 h).

V slovenskom kádri je len päť hráčov, ktorí sa vo februári predstavili na ZOH v Miláne - Samuel Hlavaj, Patrik Koch, Adam Liška, Okuliar a Martin Pospíšil. Na ZOH bol aj brankár Adam Gajan, ale neodchytal tam ani minútu.

Mešár na Slovensko pricestoval z Kanady v utorok predpoludním a popoludní už nechýbal na reprezentačnom zraze. "Chceme na šampionáte ukázať, že aj keď máme mladší tím, tak máme svoju kvalitu," poznamenal.

Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hokejisti sa stretli pred odchodom na MS, záverečná nominácia ešte nie je známa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Už mesiac leží v kóme. Japonská liga sprísňuje pravidlá po vážnom zranení rozhodcu
SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

