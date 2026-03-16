|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boleslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. marca 2026
Oscary 2026: film s DiCapriom triumfoval, no herecká cena putovala inde
Oscarový večer prepisoval históriu: prvá Írka získala cenu za najlepšiu herečku
Zdieľať
Cenu Oscara v kategórii najlepší film získal na nedeľňajšom odovzdávaní v americkom Los Angeles akčný komediálny triler Jedna bitka za druhou tvorcu Paula Thomasa Andersona. Ten si zároveň odniesol ocenenia za najlepšiu réžiu a najlepší adaptovaný scenár. Jedna bitka za druhou bodovala celkovo v šiestich kategóriách, zatiaľ čo Hriešnici v štyroch, hoci mali rekordných 16 nominácií.
Jedna bitka za druhou s 13 nomináciami rozpráva príbeh, ktorý poukazuje aj na extrémne rozdelenú americkú spoločnosť, ktorá rieši spory zbraňami. Andersonov film dostal cenu aj v kategórii najlepšie obsadenie, ktorá sa tento rok udeľovala vôbec prvýkrát, a tiež v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe, ktorým sa stal Sean Penn.
Netradičný triler s prvkami politickej drámy i čiernej komédie uspel na 98. ročníku udeľovania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) nad ďalším z favoritov večera, hororovou snímkou Hriešnici.
Dráma s bluesovými prvkami od režiséra Ryana Cooglera, ktorá sa odohráva v 30. rokoch 20. storočia v segregovanom juhu Spojených štátov, mala rekordných 16 nominácií. Z nich ale napokon premenila len štyri - vrátane za najlepší mužský herecký výkon, za ktorý si sošku odniesol americký herec Michael B. Jordan. Hriešnikov ocenili aj za pôvodný scenár, pôvodnú hudbu a kameru, kde zvíťazila Autumn Duraldová Arkapawová ako vôbec prvá žena.
Írska herečka Jessie Buckleyová dostala cenu Oscar v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe, a to za svoj výkon v shakespearovskej rodinnej tragédii Hamnet. Tridsaťšesťročná rodáčka z odľahlého juhozápadu Írska v snímke stvárnila postavu Agnes, manželku Williama Shakespeara, ktorá je zdrvená smrťou ich syna.
Prvého tohtoročného Oscara, a to za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe, si prevzala Amy Madiganová, ktorá si zahrala tetu Gladys v trileri Zbrane s nadprirodzenými prvkami od režiséra Zacha Creggera.
Americká filmová akadémia ocenila ako najlepší cudzojazyčný film nórsku snímku Citová hodnota režiséra Joachima Triera, ktorá bola nominovaná celkovo v deviatich kategóriách. Rodinná komediálna dráma sa zaoberá ranami v odcudzenej rodine, kde sa otec - filmový režisér, ktorý opakovane uprednostňoval kariéru pred rodinou – snaží zmieriť so svojimi dcérami. Rozhodne sa, že na to niet lepšieho spôsobu než natočiť nový film.
Najlepším celovečerným dokumentárnym filmom sa stal Pán Nikto proti Putinovi o ruskom učiteľovi, ktorý dokumentoval propagandu na ruských školách po invázii na Ukrajinu. Film v dánsko-českej koprodukcii režírovali americký tvorca David Borenstein a samotný protagonista, učiteľ Pavel Talankin.
„Film Pán Nikto proti Putinovi je o tom, ako prichádzate o svoju krajinu, a pri práci s týmto materiálom sme zistili, že k tomu dochádza prostredníctvom nespočetných malých, drobných prejavov spolupáchateľstva,“ povedal pri preberaní ceny Borenstein, ktorý stál na pódiu po boku Talankina.
V kategórii najlepší celovečerný animovaný film sa víťazom stal hit KPop Demon Hunters a v kategórii najlepší krátky animovaný film uspela dráma Dievča, ktoré plakalo perly.
Naopak, médiá si všímajú, že film Veľký Marty nedostal ani jedného Oscara napriek až deviatim nomináciám. Americký herec s francúzskymi koreňmi Timothée Chalamet vo filme zasadenom do 50. rokov 20. storočia stvárnil ambiciózneho stolného tenistu Martyho Mausera. Chalamet si nedávno vyslúžil kritiku za svoj kontroverzný výrok, že balet a opera „nikoho nezaujímajú“.
V rámci bloku In memoriam si akadémia poctila hollywoodskeho režiséra Roba Reinera, ktorého v decembri spolu s manželkou našli dobodaných v ich dome, či zosnulého herca, režiséra a producenta Roberta Redforda. Na jeho počesť vystúpila 83-ročná Barbra Streisandová. Herečka Rachel McAdamsová zase vzdala hold zosnulým ženám, pričom osobitne vyzdvihla Diane Keatonovú.
Tohtoročné udeľovanie Oscarov bolo jedným z posledných, ktorý odvysielala televízia. Po oslave 100. výročia sa totiž priamy prenos ceremoniálu presunie na internetovú platformu YouTube. Nedeľňajší galavečer moderoval druhý raz po sebe americký komik Conan O'Brien.
Kompletný zoznam víťazov Oscary 2026
NAJLEPŠÍ FILM:
Jedna bitka za druhou (Paul Thomas Anderson)
NAJLEPŠIA RÉŽIA:
Paul Thomas Anderson (Jedna bitka za druhou)
NAJLEPŠÍ HEREC V HLAVNEJ ÚLOHE:
Michael B. Jordan (Hriešnici)
NAJLEPŠIA HEREČKA V HLAVNEJ ÚLOHE:
Jessie Buckleyová (Hamnet)
NAJLEPŠÍ HEREC VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE:
Sean Penn (Jedna bitka za druhou)
NAJLEPŠIA HEREČKA VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE:
Amy Madiganová (Zbrane)
NAJLEPŠÍ PÔVODNÝ SCENÁR:
Ryan Coogler (Hriešnici)
NAJLEPŠÍ ADAPTOVANÝ SCENÁR:
Paul Thomas Anderson (Jedna bitka za druhou)
NAJLEPŠÍ CELOVEČERNÝ ANIMOVANÝ FILM:
KPop Demon Hunters
NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ FILM
Citová hodnota (Nórsko; Joachim Trier)
NAJLEPŠÍ CELOVEČERNÝ DOKUMENTÁRNY FILM:
Pán Nikto proti Putinovi
NAJLEPŠÍ KRÁTKY DOKUMENTÁRNY FILM:
All the Empty Rooms
NAJLEPŠÍ KRÁTKY HRANÝ FILM:
The Singers / Two People Exchanging Saliva
NAJLEPŠÍ KRÁTKY ANIMOVANÝ FILM:
Dievča, ktoré plakalo perly
NAJLEPŠIA PÔVODNÁ HUDBA:
Ludwig Göransson (Hriešnici)
NAJLEPŠIA PÔVODNÁ PIESEŇ:
KPop Demon Hunters
NAJLEPŠÍ ZVUK:
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yatesová Whittleová, Gary A. Rizzo a Juan Peralta (F1 FILM)
NAJLEPŠIA VÝPRAVA A DEKORÁCIE:
Tamara Deverellová a Shane Vieau (Frankenstein)
NAJLEPŠIA KAMERA:
Autumn Duraldová Arkapawová (Hriešnici)
NAJLEPŠÍ MEJKAP A ÚČESY:
Mike Hill, Jordan Samuel a Cliona Fureyová (Frankenstein)
NAJLEPŠIE KOSTÝMY:
Kate Hawleyová (Frankenstein)
NAJLEPŠÍ STRIH:
Andy Jurgensen (Jedna bitka za druhou)
NAJLEPŠIE VIZUÁLNE EFEKTY:
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon a Daniel Barrett (Avatar: Oheň a popol)
NAJLEPŠIE OBSADENIE:
Cassandra Kulukundisová (Jedna bitka za druhou)
