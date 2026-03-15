 Z domova

15. marca 2026

Slovensko nikdy neblokovalo individuálne protiruské sankcie, zdôrazňuje ministerstvo zahraničia – VIDEO


Slovensko nikdy neblokovalo individuálne sankcie uvalené na osoby za ohrozenie územnej celistvosti Ukrajiny. Zdôraznilo to v reakcii na tvrdenia opozície



gettyimages 823364606 676x451 15.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko nikdy neblokovalo individuálne sankcie uvalené na osoby za ohrozenie územnej celistvosti Ukrajiny. Zdôraznilo to v reakcii na tvrdenia opozície Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Argumenty o neopodstatnenosti


Rezort však pripustil, že pred dvoma rokmi bola slovenská diplomacia pripravená, že takýto krok zváži, ak by členské štáty Európskej únie neprihliadli na výhrady voči zaradeniu slovenského občana Jozefa Hambálka. Podľa ministerstva to však nebolo potrebné, keďže členské krajiny uznali argumenty o neopodstatnenosti jeho zaradenia do zoznamu a bol vyradený v roku 2024.

„Slovenská republika pristupuje k diskusii s cieľom dosiahnuť konsenzus všetkých partnerov. Aj naďalej máme záujem na tom, aby sa ku každému, kto je na sankčnom zoznam zaradený neoprávnene, pristupovalo spravodlivo a aby bol v prípade relevantných argumentov, alebo na základe súdnych rozhodnutí vyradený,“ zdôraznilo ministerstvo zahraničia.

Individuálne sankcie


Rezort zároveň pripomenul, že individuálne sankcie za ohrozenie územnej celistvosti Ukrajiny, nateraz predĺžené do 15. septembra 2026, budú naďalej uplatňované voči približne 2 600 osobám a subjektom. „Sankčný režim zahŕňa najmä zákaz cestovania a zákaz sprístupňovania finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov uvedeným osobám a subjektom,“ uviedlo ministerstvo.

Doplnilo, že v rámci pravidelného polročného preskúmania sankčného zoznamu boli zo sankčného zoznamu vyradené dve mená, konkrétne Maja Bolotovová a Niels Troost. „Ich prípady boli označené za právne slabé, pričom Rada Európskej únie postupovala na základe odporúčania svojej právnej služby,“ dodal rezort zahraničia.

Predstaviteľ opozičného Progresívneho Slovenska Ivan Korčok predtým vyhlásil, že slovenská vláda v Bruseli presadzuje záujmy Ruskej federácie. „Slovenská diplomacia sa stáva vysunutou kanceláriou Kremľa. Slovensko už v Bruseli nemá inú agendu ako obhajovať záujmy Ruskej federácie,“ uviedol Korčok v súvislosti s medializovanou informáciou, že Slovensko lobuje za vyradenie ruských oligarchov Michaila Fridmana a Ališera Usmanova zo sankčných zoznamov. Obaja však podľa medializovaných informácii nakoniec boli v zoznamoch ponechaní.

Zdroj: SITA.sk - Slovensko nikdy neblokovalo individuálne protiruské sankcie, zdôrazňuje ministerstvo zahraničia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

