Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
Irán hrozí zabitím Netanjahua, konflikt na Blízkom východe sa ďalej vyostruje
Napätie vo vojne na Blízkom východe sa ďalej stupňuje. Iránske Revolučné gardy v nedeľu vyhlásili, že „budú ...
Irán zároveň odpálil novú vlnu rakiet smerom na Izrael, informovala štátna televízia. Izraelská armáda uviedla, že pracuje na zachytení hrozby.
Útoky v Iraku, Kuvajte aj Saudskej Arábii
Bezpečnostné zdroje uviedli, že dronový útok zasiahol komplex letiska v Bagdade, kde sa nachádza vojenská základňa aj diplomatické zariadenia Spojených štátov. Drony údajne cielili na vojenskú základňu, no boli zostrelené tesne pred komplexom. Jeden z nich po páde spôsobil veľký požiar.
Iránske Revolučné gardy zároveň oznámili, že vypálili rakety na americké jednotky na základni v Al-Kharj v Saudskej Arábii. Saudskoarabská protivzdušná obrana podľa ministerstva obrany zachytila šesť balistických rakiet smerujúcich na základňu.
Ďalšie dva drony zasiahli leteckú základňu v Kuvajte, kde pôsobia americkí vojaci. Podľa kuvajtského ministerstva obrany boli zranení miestni príslušníci armády a došlo k materiálnym škodám.
Výbuchy v Bahrajne a zásahy Jordánska
Výbuchy bolo v noci počuť aj nad hlavným mestom Bahrajnu - Manamou. Bahrajn uviedol, že od začiatku iránskych útokov zachytil 125 rakiet a 203 dronov. Útoky si vyžiadali dve obete v krajine a ďalších 24 ľudí zahynulo v susedných štátoch Perzského zálivu.
Jordánska armáda oznámila, že zostrelila 79 z celkovo 85 rakiet a dronov vypálených Iránom smerom na územie kráľovstva.
Boje v Libanone a obavy z eskalácie
Militantné hnutie Hizballáh uviedlo, že sa zapojilo do „priamych stretov“ s izraelskými silami v meste Khiam na juhu Libanonu. Súčasťou bojov údajne boli ľahké aj stredné zbrane a ručné granáty.
Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva si izraelské údery v krajine od začiatku najnovšieho konfliktu vyžiadali už 826 obetí vrátane 65 žien a 106 detí, pričom ďalších viac než 2-tisíc ľudí utrpelo zranenia.
Libanon zároveň pripravuje delegáciu na možné rokovania s Izraelom o ukončení konfliktu. Ako možné miesta rokovaní sa zvažujú Paríž alebo Cyprus.
Trump vyzval krajiny sveta na ochranu Hormuzského prielivu
Americký prezident Donald Trump vyzval veľké mocnosti vrátane Číny, Francúzska, Japonska, Kórejskej republiky a Veľkej Británie, aby vyslali vojnové lode na ochranu lodnej dopravy v strategickom Hormuzskom prielive.
„Krajiny sveta, ktoré dostávajú ropu cez Hormuzský prieliv, by sa mali postarať o bezpečnosť tejto trasy a my pomôžeme – VEĽMI,“ uviedol Trump na sociálnych sieťach.
Evakuácie a obete konfliktu
Kórejská republika oznámila, že evakuovala 204 svojich občanov a sedem ďalších ľudí z regiónu Blízkeho východu pomocou vojenského lietadla. Operáciu označila za „bezprecedentnú“.
Pentagón zároveň zverejnil mená šiestich amerických vojakov, ktorí zahynuli pri havárii tankovacieho lietadla v západnom Iraku. Podľa úradov haváriu nespôsobila nepriateľská paľba.
Konflikt tak zasahuje čoraz viac krajín regiónu a podľa analytikov rastie riziko širšej regionálnej vojny s globálnymi dôsledkami pre bezpečnosť aj energetické trhy.
Zdroj: SITA.sk - Irán hrozí zabitím Netanjahua, konflikt na Blízkom východe sa ďalej vyostruje © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Výzva D. Trumpa: Pošlite lode na zabezpečenie Hormuzského prielivu (14. 3. 2026)
Španielska vicepremiérka kritizuje Úniu za slabú reakciu na Irán, nemala by byť rukojemníkom Trumpa (14. 3. 2026)
Desiatky múzeí a historických pamiatok boli počas útoku na Irán poškodené, UNESCO neskrýva obavy (14. 3. 2026)
NATO zostrelilo vo vzdušnom priestore Turecka raketu vypálenú z Iránu (9. 3. 2026)
Irán oznámil, že pozastaví útoky na okolité krajiny, pokiaľ nepríde útok z ich územia (7. 3. 2026)
NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu (6. 3. 2026)
Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety (6. 3. 2026)
Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600 (4. 3. 2026)
Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí (4. 3. 2026)
Slovensko už z Blízkeho východu evakuovalo desiatky občanov. Kedy sú naplánované ďalšie repatriačné lety? – VIDEO (4. 3. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko nikdy neblokovalo individuálne protiruské sankcie, zdôrazňuje ministerstvo zahraničia – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Štyra z desiatich Slovákov uvažovali o odchode z krajiny, najčastejšie príslušníci Generácie Z
