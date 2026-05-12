Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
Slovensko otvára diskusiu o financovaní obnovy budov – energetická efektívnosť sa stáva otázkou bezpečnosti štátu
Energetická efektívnosť, obnova budov a financovanie modernizácie Slovenska boli hlavnými témami prvého okrúhleho stola. Energetická efektívnosť, obnova budov a financovanie modernizácie ...
Energetická efektívnosť, obnova budov a financovanie modernizácie Slovenska boli hlavnými témami prvého okrúhleho stola European Energy Efficiency Financing Coalition (EEEFIC), ktorý sa dnes uskutočnil na pôde Ministerstva hospodárstva SR za účasti kľúčových stakeholderov naprieč sektormi.
Podujatie zorganizovali spoločne Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) a Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) ako odbornú platformu prepájajúcu štát, samosprávy, finančné inštitúcie, odborné organizácie a zástupcov praxe pri hľadaní riešení pre obnovu budov a financovanie energetickej efektívnosti na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, štátny tajomník Ministerstva financií SR, splnomocnenec vlády SR pre Národný a regionálny partnerský plán a zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva vnútra SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovak Investment Holdingholdingu, Modernizačného fondu, Európskej investičnej banky, samospráv, univerzít, odborných združení a finančného sektora.
Okrúhly stôl nadviazal na dvojdňový program rokovaní v Bruseli, kde sa MH SR a ZSPS spoločne zúčastnili 2. valného zhromaždenia European Energy Efficiency Financing Coalition. Súčasťou programu bolo aj odborné fórum CETIF 2026 – Clean Energy Transition Investment Forum, na ktorom boli prezentované nové finančné nástroje, praktické modely financovania obnovy budov a príklady prepájania verejných a súkromných investícií do energetickej efektívnosti.
Významnou témou bruselských rokovaní bolo aj fungovanie národných koordinačných centier tzv. EEEFIC hubov, ktoré už viaceré členské štáty vytvorili ako platformy prepájajúce štát, samosprávy, finančné inštitúcie, odborné organizácie a priemysel s cieľom zrýchliť prípravu projektov a zlepšiť koordináciu financovania obnovy budov. Slovensko chce aj prostredníctvom dnešného okrúhleho stola nadviazať na tieto iniciatívy a vytvoriť priestor pre systematickú spoluprácu kľúčových aktérov v oblasti energetickej efektívnosti a obnovy budov.
Diskusia sa zároveň zamerala na možnosti väčšieho zapojenia súkromného kapitálu do obnovy budov, inovatívne formy financovania projektov a vytváranie dostupnejších finančných mechanizmov aj pre domácnosti a fyzické osoby.
Jedným z najsilnejších odkazov, ktoré na fóre zazneli, bolo, že energetická efektívnosť dnes už nie je iba otázkou "zelených" politík alebo úspor energií. Po energetickej kríze a skúsenostiach z vojny na Ukrajine sa čoraz viac stáva otázkou energetickej bezpečnosti a stability štátu. "Energetická efektívnosť dnes patrí medzi strategické priority hospodárskej a energetickej politiky štátu. Diskusia ukazuje, že Slovensko potrebuje silnejšiu koordináciu medzi rezortmi, samosprávami a finančnými inštitúciami, aby sme vedeli efektívnejšie pripravovať a financovať projekty energetickej efektívnosti. Ide o tému, ktorá má priamy dopad na energetickú bezpečnosť, konkurencieschopnosť aj kvalitu života ľudí," uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Szabolcs Hodosy. "V Bruseli veľmi silno rezonovalo, že energetická efektívnosť je dnes aj bezpečnosť. Už nejde len o ekologické opatrenia alebo znižovanie spotreby. Skúsenosti posledných rokov ukázali, aké zraniteľné sú krajiny pri vysokých cenách energií alebo výpadkoch dodávok. Obnova budov a znižovanie energetickej náročnosti sú dnes strategickou témou pre štát, samosprávy aj domácnosti," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Na okrúhlom stole zároveň zazneli informácie o objeme investičného dlhu v oblasti obnovy budov. Tempo hĺbkovej obnovy budov je potrebné zintenzívniť. Diskusia sa sústredila okrem potreby celkového zrýchlenia obnovy aj na špecifické oblasti s potenciálom zlepšení:
- celková pripravenosť Slovenska na obnovu predovšetkým verejných budov,
- zníženie intenzity dotačného financovania a využívania pákového efektu,
- bariéry a kontinuita pri príprave projektov,
- technická asistencia pre mestá a obce,
- koordinácia medzi jednotlivými rezortmi a inštitúciami,
- odstraňovanie rizík zapojenia súkromného kapitálu do obnovy budov,
- potreba podporovanej systematickej prípravy kvalifikovaných ľudských zdrojov.
Významnou témou bola aj pripravenosť samospráv. Zástupcovia miest a regiónov upozornili najmä na kampaňovitú prípravu projektov, časovú náročnosť verejného obstarávania a nedostatok odborných kapacít. Diskusia zároveň otvorila potrebu systematickej technickej asistencie a stabilného viacročného investičného prostredia pre samosprávy. Viacerí účastníci zároveň upozornili aj na aktuálny problém dlhovej brzdy samospráv, ktorá môže v praxi výrazne obmedziť schopnosť miest a obcí čerpať dostupné finančné nástroje a spolufinancovať projekty obnovy budov, aj keď budú zdroje k dispozícii.
V záverečnej diskusii prítomní poukázali na účelnosť a potrebu organizovania okrúhlych stolov aj v ďalšom období a prihlásili sa aj k pripravovanému zriadeniu pracovných skupín k riešeniu špecifických odborných tém. "Slovensko potrebuje moderné, energeticky efektívne a kvalitné budovy. Potrebuje moderné a technologicky vyspelé stavebníctvo, stabilnú ekonomiku a bezpečnú energetickú budúcnosť. A práve obnova budov má potenciál byť jedným z najdôležitejších nástrojov, ako tieto ciele dosiahnuť," uviedol na záver rokovania prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko otvára diskusiu o financovaní obnovy budov – energetická efektívnosť sa stáva otázkou bezpečnosti štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
