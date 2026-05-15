Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
Slovensko už 20 rokov zachraňuje životy: Modrý gombík UNICEF oslavuje jubileum
Tagy: Modrý gombík
Dnešným dňom štartuje v uliciach slovenských miest jubilejný, 20. ročník celonárodnej zbierky Modrý gombík UNICEF. Zbierka v uliciach bude prebiehať od 11. do 15. mája 2026. Tento ročník prichádza v čase, kedy globálna nutričná kríza dosahuje kritické rozmery, no zároveň oslavuje dve desaťročia nezištnej pomoci zo Slovenska. Slovenská pomoc tento rok smeruje do oblastí s najväčším nedostatkom potravín, vrátane konfliktných zón v Gaze, Jemene a Sudáne, či krajín ako Afganistan, Somálsko, Haiti, Etiópia, Južný Sudán, Mali, Sýria, Mjanmarsko a Demokratická republika Kongo.
Každých 60 sekúnd vyhasne jeden detský život
Realita dnešného sveta zostáva alarmujúca: každých 60 sekúnd zomiera jedno dieťa na následky podvýživy. Pritom riešenie je často na dosah ruky. Stačia 3 €, aby sme nasýtili 3 deti na celý deň. Práve táto symbolická suma dokáže zmeniť tragickú štatistiku na príbeh záchrany.
UNICEF je najväčším svetovým dodávateľom vysokonutričnej arašidovej pasty (RUTF), ktorá tento rok oslavuje 30. výročie. Tento "zázrak vo vrecúšku" nevyžaduje varenie ani riedenie vodou, čo je kľúčové v oblastiach bez prístupu k bezpečnej vode. Dokáže vrátiť podvyživené dieťa do života v priebehu 6 až 8 týždňov priamo v jeho domácom prostredí.
20 rokov solidarity: 27 500 zachránených detí
Za dve desaťročia trvania zbierky zmobilizoval UNICEF na Slovensku 24 000 mladých dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali pomoc v celkovej hodnote približne 1,2 milióna eur.
"Tieto čísla nie sú len štatistikou. Predstavujú približne 27 500 detí, ktoré vďaka Slovákom dostali šancu žiť. Je to celá jedna generácia detí, ktorú sme spoločne vyliečili z najťažšej formy podvýživy," uviedol pri príležitosti otvorenia zbierky výkonný riaditeľ Slovenskej nadácie pre UNICEF, Martin Oubrecht.
Tvárou a hlasom kampane je Kamila Magálová
Tvárou aj nezameniteľným hlasom kampaňového spotu Modrý gombík UNICEF 2026 je dlhoročná vyslankyňa dobrej vôle UNICEF, Kamila Magálová. Svojím pôsobením v kampani vyzýva slovenskú verejnosť k empatii a podpore detí, ktorých osud závisí od našej spoločnej solidarity.
Odborníci a mladí o význame pomoci
Jubilejnú tlačovú konferenciu otvorila moderátorka Simona Simanová s predstaviteľmi UNICEF Slovensko, Zuzanou Chudobovou a Martinom Oubrechtom, ktorí zhodnotili 20 rokov slovenskej solidarity. Lekárka MUDr. Alexandra Mamová v diskusii priblížila svoje autentické skúsenosti z lekárskych misií v Afrike a opísala náročné podmienky, v ktorých deti bojujú o prežitie. Andrea Poloková (MAMILA) zdôraznila kľúčový význam dojčenia a blízkosti matky v krízových oblastiach. Pohľad mladej generácie priniesli žiačky zo Spojenej školy Pankúchova 6 v Bratislave, pre ktoré je Modrý gombík UNICEF symbolom empatie a reálnej pomoci ich rovesníkom vo svete.
Poďakovanie partnerom a trvanie zbierky
Úspech Modrého gombíka UNICEF by nebol možný bez obrovskej siete podporovateľov. Tento rok sa zapojilo rekordných viac ako 430 škôl, pričom viac než 12 000 detí a 700 učiteľov sa venuje aj vzdelávacím aktivitám v oblasti globálnej zodpovednosti.
"Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým koordinátorom na školách, žiakom, študentom a organizáciám, ktoré nám nezištne poskytli priestory na zbierkovanie. Rovnako ďakujeme firemným partnerom a ich zamestnancom, ktorí sa do zbierky aktívne zapájajú," dopĺňa Oubrecht.
Ako sa zapojiť?
- V uliciach: Od 11. do 15. mája príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov.
- SMS: Zaslaním textu GOMBIK na číslo 844 (1 SMS = 3 €).
- Online: Zbierka pokračuje v online priestore až do 14. júla 2026 na stránke www.modrygombik.sk.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko už 20 rokov zachraňuje životy: Modrý gombík UNICEF oslavuje jubileum © SITA Všetky práva vyhradené.
BMW X3 v edícii Signature od Lion Car Banská Bystrica: SUV, ktoré spája luxus, technológie a výhodnú ponuku
Diplomatické fiasko. Fico dal Putinovi prednosť pred Merzom a doplatil na to – KOMENTÁR
