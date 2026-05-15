Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Diplomatické fiasko. Fico dal Putinovi prednosť pred Merzom a doplatil na to – KOMENTÁR
Komentár Petra Weissa. Robert Fico od neformálneho samitu Európskej únie v cyperskej Nikózii, ktorý sa konal 24. apríla, opakovane ...
15.5.2026 (SITA.sk) - Komentár Petra Weissa.
Zdroj: SITA.sk - Diplomatické fiasko. Fico dal Putinovi prednosť pred Merzom a doplatil na to – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
Robert Fico od neformálneho samitu Európskej únie v cyperskej Nikózii, ktorý sa konal 24. apríla, opakovane rozhlasoval, že do Bratislavy koncom mája na návštevu príde nemecký kancelár Friedrich Merz.
V tejto súvislosti som písal komentár „Fico potrebuje Merza v Bratislave“ a vyslovil som hypotézu, že premiér vymení výlet do Moskvy za Vladimirom Putinom za návštevu Merza. Veď posledná bilaterálna návšteva šéfa nemeckej vlády na Slovensku sa konala v roku 2014, keď do Bratislavy prišla Angela Merkelová.
Žiaľ, na škodu premiéra a najmä Slovenska som sa mýlil. Fico do Moskvy išiel ako jediný predstaviteľ členského štátu EÚ napriek kritike partnerov a s Putinom sa stretol. A všeličo tam aj porozprával. Merz ho za to zo Švédska, kde bol na návšteve, kritizoval. Povedal, že ho tá návšteva v Moskve mrzí a bude sa s Ficom o tom rozprávať. Nepovedal však kde, kedy a v akom formáte.
Hlúpy politický výpad Richtera na Merza
Predseda poslaneckého klubu Smeru v parlamente Ján Richter následne v televíznej diskusii 10. mája ohlásil návštevu nemeckého kancelára v Bratislave 29. mája. A zároveň urobil mimoriadne hlúpy politický výpad na Merzovu adresu, keď povedal, že si mohol odpustiť kritiku Ficovej návštevy v Moskve s odôvodnením, že „Merz je premiér tej krajiny, ktorá vojnu vyvolala a spôsobila. Z morálneho hľadiska to nepokladám za celkom príslušné.“
Pán Richter pri tejto kritike akosi zabudol na viac vecí. Po prvé, že Spolková republika Nemecko nemá premiéra, ale kancelára. Po druhé, že je demokratickým štátom, ktorý prešiel procesom denacifikácie a j je naším spojencom v EÚ a NATO. Na rozdiel od Ruskej federácie, uctievanej Ficovou stranou a vládou, ktorá si destalinizáciou neprešla a ktorá má všetky štáty EÚ na zozname nepriateľov.
Po tretie, že svetovú vojnu po boku Hitlerovej Tretej ríše rozpútal Slovenský štát vedený Jozefom Tisom, ktorý napadol Poľsko. Nie je teda dôvod, aby sa takmer po 87 rokoch poslanec slovenského parlamentu morálne vyvyšoval nad nemeckým kancelárom. Po štvrté, že jeho stranícki kolegovia stihli Friedricha Merza hneď po nástupe do funkcie poriadne uraziť, keď ho prirovnali k Hitlerovi. Smer a premiér by mu preto mali byť vďační, že sa nad to povzniesol, namiesto toho, aby sa znovu rozdrapovali.
Diplomatická fušerina
Špičky Smeru na čele s premiérom sa jednoducho dopustili diplomatickej fušeriny. Zároveň podcenili fakt, že spolková vláda, v ktorej sedia aj nemeckí sociálni demokrati, je principiálne a ostro kritická voči ruskej agresii a podporuje všestrannú pomoc Ukrajine.
Darmo sa oháňajú svojím suverénnym právom na názor. Rovnako suverénnym nositeľom názoru na príčiny a dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu pre Nemecko a celú EÚ sú aj spolková vláda a spolkový parlament. A v ňom má názory podobné postojom Smeru k Putinovej vojne a pomoci napadnutej Ukrajine iba AfD.
Výsledkom tohto politického babráctva a neúcty k vláde najväčšieho štátu v EÚ, od ktorého sme hospodársky najviac závislí, je vyhlásenie hovorcu spolkovej vlády pre TV Joj: „Vzhľadom na pretrvávajúce fámy vás chceme informovať, že kancelár v súčasnosti neplánuje a ani neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska.“
Ide o diplomaticky presnú formuláciu. Nevylučuje, že so slovenským premiérom mohol byť nemecký kancelár dohodnutý na pracovnej návšteve, ktorá nemá protokolárne atribúty oficiálnej návštevy.
Treba tiež podotknúť, že úroveň vzťahov SR so SRN vzhľadom na dlhodobé spojenectvo predsedu slovenskej vlády s Viktorom Orbánom a ich spoločné blokovanie rozhodnutí EÚ nie je taká, aby mala nemecká strana dôvod odmeniť nášho premiéra za spojenectvo a vynikajúcu spoluprácu tým, že do Bratislavy príde nemecký kancelár na oficiálnu štátnu návštevu.
Fico doplatil na svoju politiku
Predseda slovenskej vlády doplatil na to, že kvôli predvádzaniu svojej suverenity „na všetky štyri svetové strany“ pred zradikalizovanými voličmi uprednostnil ruského prezidenta s otvorene nepriateľskými postojmi k EÚ pred naším najdôležitejším spojencom v Únii.
Robert Fico, ktorý si tak potrpí na lojalitu k vlastnej osobe, odsabotoval lojalitu k spojencom v našom životnom priestore. Just išiel potriasť rukou podpaľačovi najväčšej vojny v Európe od roku 1945, ktorý spáchal zločin proti mieru, rozbil európsku bezpečnostnú architektúru a ktorého propagandisti sa podchvíľou vyhrážajú európskym hlavným mestám jadrovými údermi.
Dostal na to odpoveď. Diplomatickú aj politickú. Hypotéza sa naplnila v opačnom garde. Napokon neprišiel Merz kvôli Ficovmu stretnutiu s Putinom.
Je otázne, kedy a či po tejto Merzovej lekcii príde do Bratislavy šéf vlády z členského štátu EÚ. Doteraz Bratislavu za dva a pol roka trvania štvrtej vlády Roberta Fica navštívili iba dvaja premiéri – Viktor Orbán a Andrej Babiš. To je negatívny rekord svojho druhu v 33-ročnej histórii samostatnej SR.
Zdroj: SITA.sk - Diplomatické fiasko. Fico dal Putinovi prednosť pred Merzom a doplatil na to – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko už 20 rokov zachraňuje životy: Modrý gombík UNICEF oslavuje jubileum
