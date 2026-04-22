22. apríla 2026

Dve ženy, jedna kancelária a pravda, ktorá bolí. Triler Freidy McFadden Kolegyňa vás nepustí



Na prvý pohľad obyčajná kancelária, no pod povrchom sa skrýva niečo temné.



Kolegyňa od Freidy McFadden je psychologický triler, ktorý vás prinúti pochybovať o každej postave – aj o tej, ktorej ste verili najviac.

Na jednej strane stojí Dawn Schiffová – tichá, zvláštna účtovníčka, ktorá si ide striktne podľa pravidiel. Prichádza do práce každý deň presne o 8:45, nemá priateľov a jej správanie pôsobí na kolegov nepochopiteľne.
Na druhej strane je Natalie Farrellová – úspešná, krásna, obľúbená obchodníčka, ktorá päť rokov po sebe patrí medzi najlepších zamestnancov firmy.

Tieto dve ženy zdieľajú kanceláriu, no ich svety sa takmer nepretínajú.
Až do momentu, keď Dawn jedného dňa nepríde do práce. A toto zmiznutie spustí lavínu.

Najskôr ide len o zvláštnosť. Dawn nikdy nemešká. Nikdy nič nemení. Potom však príde anonymný telefonát. A všetko sa zmení.
Natalie začína tušiť, že za zmiznutím jej kolegyne sa skrýva niečo oveľa temnejšie. Keď sa vydá do jej bytu, narazí na niečo, čo ju šokuje a zároveň vtiahne do nebezpečnej hry, z ktorej už niet úniku. Postupne vychádza najavo, že Dawn nebola len „čudná“. Bola terčom. A možno aj obeťou.
Ale otázka znie: koho?

McFadden majstrovsky pracuje s nedôveryhodným rozprávačom. Čitateľ neustále pochybuje, prehodnocuje, mení názor. Každá nová informácia môže úplne zmeniť pohľad na celý príbeh. Napokon, to je jeden z pilierov jej úspechu – ak vás zaujíma, 6 vzorcov jej úspechu, vypočujte si Freida McFadden a tajomstvo jej psychotrilerov.

Rýchle tempo a zvraty

Kolegyňa patrí medzi tie knihy, ktoré sa čítajú takmer samy. Kapitoly sú krátke, dynamické a končia v momentoch, ktoré vás nútia pokračovať. Ide o typický „one sitting“ triler – knihu, ktorú začnete čítať večer a zrazu zistíte, že je noc a vy stále nemáte dosť. A navyše budete stále na pochybách, komu vlastne veriť? Kto zavádza, manipuluje, klame...budete tápať v tme.
A to je presne to, čo robí tento príbeh takým návykovým.

„Freida McFadden opäť potvrdzuje, že korunu kráľovnej psychotrilerov nenosí len tak. Jej novinka Kolegyňa vás vtiahne už od prvých riadkov a nepustí až do konca. Napätie od prvej strany, množstvo zvratov a citlivá hra s emóciami sú presne tým, na čo sme u nej zvyknutí. Zároveň sa pohráva s hranicami morálky a spravodlivosti a necháva čitateľov s otázkou, či je naozaj všetko len čierne alebo biele. A kto je teda skutočnou obeťou?“ uzatvára Zuzana Hinduliaková z vydavateľstva Motýľ.

