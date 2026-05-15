 Zo zahraničia

15. mája 2026

Nevkusné mykanie sa, ktoré poškvrnilo posvätnosť Kossuthovho námestia, kritizuje reformovaný pastor tanec maďarského ministra zdravotníctva – VIDEO


„Tanečné vystúpenie budúceho ministra zdravotníctva našej krajiny svedčí o devastujúcom stave kultúry správania sa v strane Tisza,“ pokračoval v kritike pastor.  Reformovaný pastor a ...



15.5.2026 (SITA.sk) - „Tanečné vystúpenie budúceho ministra zdravotníctva našej krajiny svedčí o devastujúcom stave kultúry správania sa v strane Tisza," pokračoval v kritike pastor. 


Reformovaný pastor a bývalý biskup László Tőkés vyjadril pohoršenie nad tancom, ktorý predviedol nový minister zdravotníctva vládnej strany Tisza, Zsolt Hegedűs pred budovou maďarského parlamentu.

„Reformovaní Maďari a ďalší Maďari s iným vierovyznaním sledovali so zdesením zvíjanie sa budúceho maďarského ministra zdravotníctva pred budovou parlamentu. Jeho nevkusné mykanie sa poškodilo česť povolania, ktoré zastupuje, a tiež poškvrnilo posvätnosť Kossuthovho námestia. Dá sa predvídať, že toto hrozné veselie bude mať aj svoj trpký pôst,“ píše Tőkés vo svojom stanovisku s tým dôvetkom, že jablko spadlo ďaleko od stromu.

Tanečné vystúpenie budúceho ministra zdravotníctva našej krajiny svedčí o devastujúcom stave kultúry správania sa v strane Tisza. Neumytý „žáner“ takzvanej „žúrky zmeny režimu“ nie je v žiadnom prípade vhodný na oslavu demokratických volieb a na presadenie princípu vlády ľudu,“ pokračoval v kritike.



Tisza nie je populárna u zahraničných Maďarov


Podľa slov bývalého biskupa je nevhodné označovanie politického súpera za „zradcu“ ako to robí Tisza, ako ani hrubé verejné ponižovanie Tamása Sulyoka, ktorému musí maďarský prezident čeliť odkedy vyhral voľby Péter Magyar.

Tőkés na záver vyzval vedenie Demokratického zväzu Maďarov v Rumunsku (RMDSZ), aby neprevzalo úlohu „miništranta“ po boku nového maďarského lídra, ktorý je opitý volebným víťazstvom. Odvolával sa pri tom na výsledky parlamentných volieb v Maďarsku 2026, kedy drvivá väčšina Maďarov zo zahraničia volila stranu Fidesz (strana Viktora Orbána získal takmer 90% hlasov, kým strana Tisza len okolo 10%).

László Tőkés je reformovaný pastor a kľúčová postava rumunskej revolúcie v roku 1989. Medzi rokmi 1990-2009 pôsobil ako biskup Reformovanej diecézy Királyhágómellék. V rokoch 2007 až 2019 bol poslancom Európskeho parlamentu (EP) a v rokoch 2010 – 2011 bol jedným z podpredsedov EP.


Zdroj: SITA.sk - Nevkusné mykanie sa, ktoré poškvrnilo posvätnosť Kossuthovho námestia, kritizuje reformovaný pastor tanec maďarského ministra zdravotníctva – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

