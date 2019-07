Karel Gott má akútny zápal pľúc, musel zrušiť účasť na festivale

Na snímke Karel Gott. Foto: TASR - Branislav Račko Na snímke Karel Gott. Foto: TASR - Branislav Račko

Praha 24. júla - Český popový spevák Karel Gott ochorel na akútny zápal pľúc, oznámila v stredu jeho hovorkyňa Aneta Stolzová na spevákovej facebookovej stránke. Pre zdravotný stav bol nútený zrušiť svoje vystúpenie na multižánrovom hudobnom festivale Benátská! v Liberci, kde sa mal predstaviť vo štvrtok. Malo to byť jeho posledné tohtoročné verejné vystúpenie."Vážení priaznivci Karla Gotta, z dôvodu akútneho zápalu pľúc musí pán Gott s veľkým poľutovaním zrušiť svoje štvrtkové vystúpenie na festivale Benátská!," napísala Stolzová, ktorú v stredu citovala spravodajská webstránka Novinky.cz."Gottovo vystúpenie nahrádzať nebudeme. V čase, keď mal koncertovať, sa predstavia hostia, ktorí ho mali v programe sprevádzať. Budú to Markéta Konvičková, Ilona Csáková a Petr Kolář. Celé to bude poňaté ako pocta Karlovi Gottovi," uviedol pre Novinky.cz spoluorganizátor festivalu Petr Pečený.Gott sám chcel práve na tomto podujatí osláviť svoje 80. narodeniny, ktoré mal 14. júla.Spevák, obľúbený v Česku aj v zahraničí, prekonal v roku 2016 nádorové ochorenie lymfatických uzlín. Hoci ho sužujú zdravotné problémy, predovšetkým respiračné ochorenia, ďalej vystupuje. Napríklad vlani 12. júna mal v pražskej O2 Aréne samostatný koncert. Chystal ho aj na tento rok práve pri príležitosti svojich osemdesiatin, v januári ale toto vystúpenie zrušil. Jeho hovorkyňa to vtedy vysvetlila spevákovou oslabenou imunitou.Festival Benátska! sa začne vo štvrtok 25. júla a skončí sa v nedeľu 28. júla nadránom. Jeho hlavnou hviezdou je tento rok švédska rocková skupina Europe. Festival funguje od roku 1993.