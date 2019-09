ĎALŠIE TRÁPENIE: Karel Gott bojuje s akútnou leukémiou

Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Praha 12. septembra (TASR) - Český spevák Karel Gott trpí akútnou leukémiou a podstupuje ambulantnú liečbu. Oznámil to vo štvrtok na svojom facebookovom profile, uviedla televízia ČT24.Spevák, ktorý v júli oslávil 80. narodeniny, má zdravotné problémy už dlhší čas a pred štyrmi rokmi prekonal nádorové ochorenie lymfatických uzlín.Gott vo svojom statuse vysvetlil, že zhruba pred poldruha rokom sa uňho objavila porucha krvotvorby v podobe myelodysplastického syndrómu. Uviedol, že napriek niekoľkým druhom liečby toto ochorenie v uplynulých mesiacoch prešlo do akútnej leukémie.Spevák spresnil, že podstupuje ambulantnú liečbu a dochádza do nemocnice na kontroly, keďže lekári sledujú jeho celkový zdravotný stav.Vo svojom vyhlásení zverejnenom na oficiálnom facebookovom profile Gott zároveň žiada bulvárne médiá, aby rešpektovali jeho právo na súkromie. Ako konštatovala ČT24, práve bulvár v uplynulých mesiacoch veľmi pozorne monitoroval Gottove vystúpenia a upozorňoval aj na odvolávanie jeho koncertov.