Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anastázia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. apríla 2026

Španielska polícia zadržala muža podozrivého z distribúcie falošných eur po Európe


Tagy: falošné eurobankovky

Impulzom boli informácie od rakúskych orgánov o nákupoch falšovaných peňazí na dark webe, za ktoré sa platilo kryptomenami. Španielska polícia zadržala mladého muža, ktorý je podozrivý z výroby a ...



Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Impulzom boli informácie od rakúskych orgánov o nákupoch falšovaných peňazí na dark webe, za ktoré sa platilo kryptomenami.


Španielska polícia zadržala mladého muža, ktorý je podozrivý z výroby a rozosielania falošných eurobankoviek do viacerých európskych krajín. Informovali o tom v stredu španielske úrady.

Zadržanie sa uskutočnilo v meste Málaga na juhu krajiny po vyšetrovaní, ktoré sa začalo vlani v októbri. Impulzom boli informácie od rakúskych orgánov o nákupoch falšovaných peňazí na dark webe, za ktoré sa platilo kryptomenami.

Vyšetrovatelia následne vystopovali viac ako 500 balíkov obsahujúcich falošné bankovky, ktoré boli odoslané z poštových úradov v Málage do rôznych krajín Európy. Medzi hlavné cieľové destinácie patrilo aj Nemecko.

Pri domovej prehliadke polícia objavila kompletne vybavené laboratórium na výrobu falzifikátov. Nachádzali sa v ňom tlačiarenské zariadenia, holografické materiály a nástroje na napodobňovanie bankoviek v nominálnych hodnotách 20, 50 a 100 eur.

V rámci zásahu skonfiškovali aj približne 28 350 eur vo falošnej hotovosti. Operácia prebehla v spolupráci s Europolom.

Prípad je naďalej predmetom vyšetrovania a úrady preverujú možné napojenie podozrivého na širšie medzinárodné siete falšovateľov.


Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia zadržala muža podozrivého z distribúcie falošných eur po Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: falošné eurobankovky
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 