Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Španielska polícia zadržala muža podozrivého z distribúcie falošných eur po Európe
Tagy: falošné eurobankovky
Impulzom boli informácie od rakúskych orgánov o nákupoch falšovaných peňazí na dark webe, za ktoré sa platilo kryptomenami. Španielska polícia zadržala mladého muža, ktorý je podozrivý z výroby a ...
30.4.2026 (SITA.sk) - Impulzom boli informácie od rakúskych orgánov o nákupoch falšovaných peňazí na dark webe, za ktoré sa platilo kryptomenami.
Španielska polícia zadržala mladého muža, ktorý je podozrivý z výroby a rozosielania falošných eurobankoviek do viacerých európskych krajín. Informovali o tom v stredu španielske úrady.
Zadržanie sa uskutočnilo v meste Málaga na juhu krajiny po vyšetrovaní, ktoré sa začalo vlani v októbri. Impulzom boli informácie od rakúskych orgánov o nákupoch falšovaných peňazí na dark webe, za ktoré sa platilo kryptomenami.
Vyšetrovatelia následne vystopovali viac ako 500 balíkov obsahujúcich falošné bankovky, ktoré boli odoslané z poštových úradov v Málage do rôznych krajín Európy. Medzi hlavné cieľové destinácie patrilo aj Nemecko.
Pri domovej prehliadke polícia objavila kompletne vybavené laboratórium na výrobu falzifikátov. Nachádzali sa v ňom tlačiarenské zariadenia, holografické materiály a nástroje na napodobňovanie bankoviek v nominálnych hodnotách 20, 50 a 100 eur.
V rámci zásahu skonfiškovali aj približne 28 350 eur vo falošnej hotovosti. Operácia prebehla v spolupráci s Europolom.
Prípad je naďalej predmetom vyšetrovania a úrady preverujú možné napojenie podozrivého na širšie medzinárodné siete falšovateľov.
Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia zadržala muža podozrivého z distribúcie falošných eur po Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielska polícia zadržala mladého muža, ktorý je podozrivý z výroby a rozosielania falošných eurobankoviek do viacerých európskych krajín. Informovali o tom v stredu španielske úrady.
Zadržanie sa uskutočnilo v meste Málaga na juhu krajiny po vyšetrovaní, ktoré sa začalo vlani v októbri. Impulzom boli informácie od rakúskych orgánov o nákupoch falšovaných peňazí na dark webe, za ktoré sa platilo kryptomenami.
Vyšetrovatelia následne vystopovali viac ako 500 balíkov obsahujúcich falošné bankovky, ktoré boli odoslané z poštových úradov v Málage do rôznych krajín Európy. Medzi hlavné cieľové destinácie patrilo aj Nemecko.
Pri domovej prehliadke polícia objavila kompletne vybavené laboratórium na výrobu falzifikátov. Nachádzali sa v ňom tlačiarenské zariadenia, holografické materiály a nástroje na napodobňovanie bankoviek v nominálnych hodnotách 20, 50 a 100 eur.
V rámci zásahu skonfiškovali aj približne 28 350 eur vo falošnej hotovosti. Operácia prebehla v spolupráci s Europolom.
Prípad je naďalej predmetom vyšetrovania a úrady preverujú možné napojenie podozrivého na širšie medzinárodné siete falšovateľov.
Zdroj: SITA.sk - Španielska polícia zadržala muža podozrivého z distribúcie falošných eur po Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: falošné eurobankovky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V korupčnej kauze na východoslovenských súdoch padol rozsudok, vinný je len exposlanec
V korupčnej kauze na východoslovenských súdoch padol rozsudok, vinný je len exposlanec
<< predchádzajúci článok
Sloboda tlače vo svete je najslabšia za štvrťstoročie. Slovensko si v indexe Reportérov bez hraníc polepšilo o jedno miesto
Sloboda tlače vo svete je najslabšia za štvrťstoročie. Slovensko si v indexe Reportérov bez hraníc polepšilo o jedno miesto