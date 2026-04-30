Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
V korupčnej kauze na východoslovenských súdoch padol rozsudok, vinný je len exposlanec
Štvrtkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné. V prípade týkajúcom sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku vo štvrtok
30.4.2026 (SITA.sk) - Štvrtkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné.
V prípade týkajúcom sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku vo štvrtok Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal za vinného len právnika a bývalého poslanca parlamentu Alexeja I. Za účastníctvo na trestnom čine podplácania dostal peňažný trest vo výške 1 000 eur.
Ak by ho nezaplatil, samosudca Jozef Pikna určil náhradný trest vo výmere jeden rok väzenia. Naopak, podnikateľ Marián S. a bývalý sudca Miroslav N. boli spod obžaloby oslobodení. Dôvodom podľa sudcu je, že žalované skutky nie sú trestným činom. Štvrtkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné.
ŠTS sa pritom týmto prípadom zaoberal už po druhýkrát. Najvyšší súd SR totiž v auguste minulého roku zrušil pôvodný prvostupňový rozsudok a vec vrátil na prvostupňový súd na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Dôvodom bolo, že v rámci rozsudku identifikoval chyby a takisto bolo podľa odvolacieho súdu potrebné vykonať ďalšie dôkazy, napríklad konfrontácie svedka s obžalovanými.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku v tomto prípade v decembri 2023 uznal za vinného podnikateľa Mariána S., bývalého sudcu Miroslava N. a advokáta Alexeja I., ktorý bol v rokoch 2002 až 2006 poslancom Národnej rady SR za SDKÚ. Vtedy uložil prvostupňový súd Mariánovi S. za trestný čin nepriamej korupcie trest dva roky väzenia podmienečne odložený na štyri roky a peňažný trest 15-tisíc eur. V prípade, že by ho obžalovaný nezaplatil, súd určil náhradný trest jeden rok väzenia.
Obžalovaný Miroslav N. dostal za účasť na nepriamej korupcii trest jeden rok väzenia podmienečne odložený na dobu dvoch rokov. Rovnaký trest dostal aj Alexej I., ktorý bol uznaný za vinného z účasti na podplácaní. Odvolanie proti verdiktu vtedy podali obžalovaní, ako aj prokurátor, ktorý požadoval prísnejší trest pre obžalovaného Alexeja I. Najvyšší súd nakoniec pôvodný rozsudok zrušil a prikázal ŠTS opätovne sa vecou zaoberať.
Samosudca Jozef Pikna pri odôvodňovaní verdiktu v decembri 2023 povedal, že vykonaným dokazovaním boli žalované skutky preukázané. Poukázal pritom napríklad na svedecké výpovede, ako aj získané zvukové záznamy, podľa ktorých mal Marián S. „sklony vybavovať veci na súdoch“. Samotný Marián S. v rámci svojho záverečného slova zdôraznil, že žiadny skutok nespáchal a žiaden sa ani nestal.
Obžaloba sa v tomto prípade týka troch skutkov, pri ktorých obžalovaní podľa orgánov činných v trestnom konaní sprostredkovali úplatky v tisícoch eur pre sudcov z Košíc a Prešova. V dvoch prípadoch išlo o zmiernenie uloženého trestu a v jednom prípade o vyňatie nehnuteľností z konkurzného konania. Všetci traja obžalovaní v tejto súvislosti pred súdom v rámci procesu uviedli, že sú nevinní.
Národná kriminálna agentúra dotyčných obvinila v októbri 2021 v rámci protikorupčnej akcie Syseľ. Podnikateľ Marián S. bol podľa medializovaných informácií blízky viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera. Zároveň figuruje aj v kauze týkajúcej sa zločinu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev a prečinu subvenčného podvodu. V tomto prípade má v druhej polovici mája rozhodovať najvyšší súd.
Zdroj: SITA.sk - V korupčnej kauze na východoslovenských súdoch padol rozsudok, vinný je len exposlanec © SITA Všetky práva vyhradené.
V prípade týkajúcom sa korupcie na súdoch na východnom Slovensku vo štvrtok Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal za vinného len právnika a bývalého poslanca parlamentu Alexeja I. Za účastníctvo na trestnom čine podplácania dostal peňažný trest vo výške 1 000 eur.
Ak by ho nezaplatil, samosudca Jozef Pikna určil náhradný trest vo výmere jeden rok väzenia. Naopak, podnikateľ Marián S. a bývalý sudca Miroslav N. boli spod obžaloby oslobodení. Dôvodom podľa sudcu je, že žalované skutky nie sú trestným činom. Štvrtkové rozhodnutie súdu nie je právoplatné.
Nepriama korupcia
ŠTS sa pritom týmto prípadom zaoberal už po druhýkrát. Najvyšší súd SR totiž v auguste minulého roku zrušil pôvodný prvostupňový rozsudok a vec vrátil na prvostupňový súd na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Dôvodom bolo, že v rámci rozsudku identifikoval chyby a takisto bolo podľa odvolacieho súdu potrebné vykonať ďalšie dôkazy, napríklad konfrontácie svedka s obžalovanými.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku v tomto prípade v decembri 2023 uznal za vinného podnikateľa Mariána S., bývalého sudcu Miroslava N. a advokáta Alexeja I., ktorý bol v rokoch 2002 až 2006 poslancom Národnej rady SR za SDKÚ. Vtedy uložil prvostupňový súd Mariánovi S. za trestný čin nepriamej korupcie trest dva roky väzenia podmienečne odložený na štyri roky a peňažný trest 15-tisíc eur. V prípade, že by ho obžalovaný nezaplatil, súd určil náhradný trest jeden rok väzenia.
Obžalovaný Miroslav N. dostal za účasť na nepriamej korupcii trest jeden rok väzenia podmienečne odložený na dobu dvoch rokov. Rovnaký trest dostal aj Alexej I., ktorý bol uznaný za vinného z účasti na podplácaní. Odvolanie proti verdiktu vtedy podali obžalovaní, ako aj prokurátor, ktorý požadoval prísnejší trest pre obžalovaného Alexeja I. Najvyšší súd nakoniec pôvodný rozsudok zrušil a prikázal ŠTS opätovne sa vecou zaoberať.
Preukázané skutky
Samosudca Jozef Pikna pri odôvodňovaní verdiktu v decembri 2023 povedal, že vykonaným dokazovaním boli žalované skutky preukázané. Poukázal pritom napríklad na svedecké výpovede, ako aj získané zvukové záznamy, podľa ktorých mal Marián S. „sklony vybavovať veci na súdoch“. Samotný Marián S. v rámci svojho záverečného slova zdôraznil, že žiadny skutok nespáchal a žiaden sa ani nestal.
Obžaloba sa v tomto prípade týka troch skutkov, pri ktorých obžalovaní podľa orgánov činných v trestnom konaní sprostredkovali úplatky v tisícoch eur pre sudcov z Košíc a Prešova. V dvoch prípadoch išlo o zmiernenie uloženého trestu a v jednom prípade o vyňatie nehnuteľností z konkurzného konania. Všetci traja obžalovaní v tejto súvislosti pred súdom v rámci procesu uviedli, že sú nevinní.
Národná kriminálna agentúra dotyčných obvinila v októbri 2021 v rámci protikorupčnej akcie Syseľ. Podnikateľ Marián S. bol podľa medializovaných informácií blízky viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera. Zároveň figuruje aj v kauze týkajúcej sa zločinu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev a prečinu subvenčného podvodu. V tomto prípade má v druhej polovici mája rozhodovať najvyšší súd.
Zdroj: SITA.sk - V korupčnej kauze na východoslovenských súdoch padol rozsudok, vinný je len exposlanec © SITA Všetky práva vyhradené.
